Inscrições no Programa Jovens Embaixadores vão até o dia 9 de agosto

Os estudantes que tiverem interesse em participar do Programa Jovens Embaixadores 2018 podem fazer suas inscrições até o dia 9 de agosto. A iniciativa leva jovens brasileiros que estudam no ensino médio da rede pública para um intercâmbio de três semanas nos Estados Unidos.

Na edição passada, uma das jovens embaixadoras foi a estudante do Campus Boa Vista do Instituto Federal de Roraima (CBV-IFRR) Juliana Carolina da Silva Lima, do curso Técnico em Eletrônica integrado ao ensino médio. Ela viajou em janeiro deste ano para diferentes cidades dos Estados Unidos, onde participou de atividades culturais, de liderança, empreendedorismo e responsabilidade social.

O assessor de Relações Internacionais do IFRR, Miguel Felix, enfatizou que a iniciativa é de grande relevância porque, além de contribuir para a formação dos participantes, proporciona maior visibilidade à instituição. “O Programa Jovens Embaixadores proporciona uma melhor formação cultural, acadêmica, linguística, cidadã e cosmopolita aos nossos discentes, e garante a inserção do IFRR no mapa da internacionalização dos institutos federais”, disse.

Para participar, é preciso ser brasileiro com idade de 15 a 18 anos (até 4 de fevereiro de 2018), cursar o ensino médio na rede pública, ter excelente desempenho escolar, possuir bom nível de domínio do inglês, nunca ter viajado aos Estados Unidos, ter uma boa relação com sua escola e comunidade, e realizar algum trabalho voluntário há pelo menos um ano. Também serão avaliadas características pessoais dos candidatos como capacidade de comunicação, liderança e proatividade.

As inscrições devem ser feitas on-line pelo site www.jovensembaixadores.org/2018/. Outras informações sobre o programa podem ser obtidas na página do Facebook dos Jovens Embaixadores, www.facebook.com/JovensEmbaixadores, ou no endereço da embaixada americana: https://br.usembassy.gov/pt/education-culture-pt/programa-jovens-embaixadores/como-participar-do-programa/.

Jovens Embaixadores

É uma iniciativa da Embaixada dos Estados Unidos em parceria com os setores público e privado. Criado em 2002, o programa busca beneficiar alunos brasileiros da rede pública que são exemplos em suas comunidades – em termos de liderança comprovada, atitude positiva, consciência cidadã, excelência acadêmica e conhecimento da língua inglesa. Seu principal objetivo é valorizar e promover o fortalecimento da educação pública por meio desses jovens, transformando-os em modelos para os colegas e a comunidade.

A viagem ocorre em janeiro

A primeira semana, em Washington, D.C., será de visitas a escolas, a projetos sociais e participação em oficinas sobre liderança. Em seguida, divididos em subgrupos, os jovens viajarão para outras partes dos EUA, onde serão hospedados por famílias americanas, assistirão a aulas em escolas locais de ensino médio, participarão de atividades de voluntariado e farão apresentações sobre o Brasil.

Laura Veras