Inscrições no II Simpósio de Psicopedagogia e Educação começam dia 31

“A Psicopedagogia e as Contribuições da Teoria Histórico-Cultural: afetividade, conhecimento e desenvolvimento” será o tema da segunda edição do Simpósio de Psicopedagogia e Educação, que será realizado de 31 de agosto a 2 de setembro, no Auditório Alexandre Borges da Universidade Federal de Roraima (UFRR).

O evento é organizado pela Associação de Psicopedagogia de Roraima e pelo Grupo de Estudos e Pesquisas Formação de Professores com Base na Pedagogia Histórico-Crítica do Programa de Mestrado Acadêmico em Educação, ofertado por meio da parceira entre o Instituto Federal de Roraima (IFRR) e a Universidade Estadual de Roraima (Uerr).

De acordo com a líder do grupo e professora do IFRR, Bruna Marinho, a intenção é apresentar os estudos sobre a Teoria Histórico-Cultural aos profissionais do estado. “Nossa proposta é trazer esses estudos para Roraima com o objetivo de levá-los à escola, fundamentando teoricamente a prática pedagógica do professor de modo que ele tenha ainda mais clareza de como se desenvolve a inteligência e a personalidade da criança por meio da relação com o conhecimento”, frisou.

“O debate acerca do tema é relevante porque o que vemos atualmente são propostas que negam o papel do conhecimento científico no desenvolvimento dos processos psíquicos superiores das crianças e dão ênfase ao saber empírico destas, desqualificando a função da escola, do trabalho do professor e do próprio conhecimento. Para desenvolver a inteligência da criança, o pensamento abstrato, é necessária uma mediação pedagógica intencional que, necessariamente, se preocupa com o lugar que a criança ocupa nessa relação e com a transmissão dos elementos culturais historicamente acumulados, isto é, dos conteúdos escolares, sob a forma de conceitos”, complementou Bruna.

Na programação, estão previstas mesas-redondas e minicursos com profissionais convidados de instituições como a Associação Brasileira de Psicopedagogia, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e a Universidade Estadual Paulista. Além disso, serão realizadas comunicações orais nos eixos temáticos da Psicopedagogia, da Pedagogia Histórico-Crítica e da Teoria Histórico-Cultural.

As inscrições começam no dia 31 de julho, na recepção do prédio administrativo do Instituto Batista de Roraima (IBR), das 8h às 12h e das 14h às 18h. Para quem for inscrever trabalho, o prazo termina no dia 11 de agosto e, para os interessados em participar apenas como ouvinte, as inscrições poderão ser realizadas até o dia 25 do mesmo mês.

O evento se inicia no dia 31 de agosto, no Auditório Alexandre Borges da UFRR, a partir das 19h, com o credenciamento dos participantes, seguido da abertura oficial, às 19h30, e da mesa-redonda sobre o tema desta edição, a partir das 20 horas.

Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail phcroraima@gmail.com e pelos telefones 98115-8314 (Luciana), 99152-7477 (Karine) e 99124-1054 (Ingrid).

Confira abaixo os valores das inscrições, conforme o perfil do participante:

Associados da Associação Brasileira de Psicopedagogia (ABPp) – R$ 30

Professores da educação básica – R$ 40

Alunos de pós-graduação – R$ 50

Psicopedagogos não associados à ABPp – R$ 60

Professores do nível superior e da pós-graduação – R$ 70

Laura Veras