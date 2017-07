Inscrições do Prêmio Fier de Redação e Artigo Científico 2017 encerram dia 31

As inscrições para a 5ª edição do Prêmio Fier de Redação e Artigo Científico encerram no dia 31 de julho. Os interessados em participar devem encaminhar os trabalhos, juntamente com a ficha de inscrição à Comissão Organizadora do Prêmio Fier de Redação e Artigo Científico, que fica localizada no prédio da Fier, por meio de ofício assinado pela Direção da Escola, Reitoria/Diretoria da Universidade/Faculdade, ou pelos chefes de Departamentos, Centros ou Direção de cursos destas instituições de ensino, protocolados no ato da entrega.

Para menores é necessário autorização dos pais ou responsáveis, o modelo está no verso da ficha de inscrição que consta no edital, disponível do site da instituição (www.fier.org.br). Para esclarecer dúvidas o telefone para contato é o 4009-5378.

O Prêmio tem o objetivo de incentivar a pesquisa e a produção de redações e artigos científicos, os quais permitam uma melhor compreensão por parte da sociedade, acerca dos fatores que afetam a competitividade da produção industrial em Roraima e a sua relação com o desenvolvimento local.

Neste ano a temática está voltada para as questões do lixo e reciclagem, cuja proposta é Contribuir para o entendimento de que o processo de reciclagem é muito importante para o meio ambiente, pois reduz a acumulação progressiva de lixo nos aterros e lixões. O Prêmio também visa estimular estudos acadêmicos que apresentem perspectivas para novas formas de planejar e implantar alternativas para o gerenciamento de resíduos sólidos como: limpeza urbana, logística reversa, triagem e reciclagem, recuperação de resíduos, desenvolvimento de novas aplicações para materiais reciclados, aproveitamento energético, transporte, além de estruturas administrativas para planejamento e controle.

Poderão participar os alunos da rede pública e privada do nível fundamental ao Superior. As categorias do Prêmio estão divididas da seguinte maneira: Categoria I – alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental do Ensino Regular; Categoria II – alunos da 1ª a 3ª série do Ensino Médio do Ensino Regular e do Ensino Técnico; Categoria III – alunos de qualquer curso regular do Ensino Superior, pós-graduação Lato Senso ou Stricto Senso, devidamente matriculados.

É importante destacar a importância da participação dos gestores das escolas públicas e privadas do ensino fundamental, médio e técnico, bem como dos representantes e professores das instituições de nível superior, como forma de incentivar os estudantes e contribuir para formação escolar e acadêmica.

A premiação dos melhores trabalhos acontecerá no dia 17 de outubro, com início às 19 horas, no auditório do Centro de Educação do Trabalhador João de Mendonça Furtado CET/ SESI.