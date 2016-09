Inscrições abertas para a Meia Maratona Sesc de Revezamento

Já estão abertas as inscrições para a Meia Maratona Sesc de Revezamento 2016. Os apaixonados por corrida de rua já podem acessar o site www.centraldacorrida.com.br e se inscrever. O evento será realizado no dia 20 de novembro (domingo), com largada às 17h, na Praça do Centro Cívico. A taxa de inscrição para comerciário será no valor de R$ 25 e usuários pagam R$ 50.

Para a edição 2016 as categorias são: individual 21 km, dupla 10,5 km (masculino e feminino), revezamento de quatro 5k (masculino, feminino e misto), revezamento comerciário 5k (masculino, feminino e misto). A retirada do kit da prova (mochila,camiseta, boné e chip) será nos dias 17 e 18 de novembro, das 8h às 12h e das 14h às 18h, no Sesc Mecejana.

A expectativa é de 1.800 inscritos na corrida, entre profissionais e amadores. Mais de R$ 29 mil em premiação serão distribuídos aos vencedores nas suas respectivas categorias.

“O grande diferencial desta corrida é seu caráter desafiador. É pioneira no estado, oferecendo o percurso de 21km. Para aqueles que não participaram das edições anteriores, esta é uma grande oportunidade. Todos estão convidados”, disse Fernando Burégio, gerente de Assistência, Saúde e Lazer do Sesc-RR.

Ao longo do percurso serão disponibilizados postos de água a cada 3.5 km para atender os corredores devidamente identificados, como também cavaletes serão colocados a cada 2 Km, para visualização dos atletas no decorrer do percurso, possibilitando uma noção exata da distância a ser percorrida, facilitando a estratégia e o ritmo de cada corredor.

Haverá ainda, ambulâncias em circulação ao longo do percurso, para atender possíveis eventualidades. Na chegada, entrega de frutas, água e picolés.

Move Brasil

A Meia Maratona Sesc de Revezamento é um evento integrante do Move Brasil, uma campanha aberta e permanente para aumentar o número de brasileiros praticantes de atividades físicas. Por meio de diversas ações, o projeto tem como objetivo expandir e democratizar a oferta de esporte à população de todas as idades com foco na melhoria na qualidade de vida e no desenvolvimento social.

Premiação

Todos os participantes da Meia Maratona Sesc de Revezamento que concluírem a prova receberão medalhas de participação. Os primeiros colocados de cada categoria receberão premiação em dinheiro. Troféus serão também dados a maior equipe participante e ao atleta de maior idade no masculino e feminino.

Percurso

A largada e chegada será na Praça do Centro Cívico, em frente ao Sesc. O atleta seguirá contornando o Centro Cívico – Av. Ene Garcez (até o retorno do Bobs) – Em seguida contornará o Centro Cívico – Avenida João Pereira Melo – Av. Getúlio Vargas até o final (ida e volta) – retornando para Praça do Centro Cívico – entrando na Ville Roy (até a Padaria Trigo’s) ida e volta retorna sentido Centro Cívico – chegada em frente ao Sesc (Centro Cívico).

Larissa Mello