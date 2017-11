Inscrição para vestibular 2018 da Cathedral segue até o dia 25 de novembro

A inscrição para o vestibular 2018 da Faculdade Cathedral começou nesta segunda-feira, 6. O cadastro deve ser feito pelo site da instituição e autenticado na Secretária Acadêmica até o dia 25 de novembro. A prova para seleção dos alunos será no dia 25, às 16h.

Neste vestibular, são ofertadas 480 vagas distribuídas em oito cursos de graduação, que são eles: Administração, Biologia, Contabilidade, Direito, Farmácia, Fisioterapia, Odontologia e Psicologia. O resultado será divulgado na página oficial da Faculdade Cathedral (www.cathedral.edu.br) e as matrículas terão início no dia 27, a partir das 16h. Este seletivo terá validade somente para matrícula no semestre letivo de 2018/1.

Inscrição

As inscrições serão realizadas no site da Faculdade Cathedral e autenticadas na Secretaria Acadêmica, bloco Administrativo, localizado na avenida Luís Canuto Chaves, bairro Caçari. O período de inscrição serão de 6 até o dia 24 de novembro, no horário das 9h às 21h, e no dia 25, data da prova, será no horário das 9h às 14h. Os candidatos não residentes no local podem efetivar inscrição via Fax e/ou Procuração. A taxa de inscrição está no valor de R$ 50,00.

Cursos | Turno

Administração – Noturno

Ciências Biológicas – Noturno

Ciências Contábeis – Noturno

Direito – Vespertino/Noturno

Fisioterapia – Integral

Farmácia – Integral

Odontologia – Integral

Psicologia – Integral

Ozieli Ferreira