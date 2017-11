Inscrição para o IV Seminário Educação do Campo encerra nesta quarta-feira

A inscrição para o IV Seminário Estadual do Fórum de Educação do Campo se encerra nesta quarta-feira, 15. Os interessados podem participar como ouvinte e ainda tem a possibilidade de realizar a inscrição de trabalhos. O evento ocorrerá na Comunidade Campos Novos, no município de Iracema.

Para fazer a inscrição é necessário preencher uma ficha disponível no site da Universidade Federal de Roraima, e efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$10, ou a doação de 1 Kg de alimento não perecível no local do evento, na Escola Manoel Agostinho.

O objetivo do seminário surge como forma de compreender os atuais desafios para educação do campo no Brasil e em Roraima. A programação será realizada entre os dias 23 e 25 de Novembro.

O seminário acontece todos os anos, e o diferencial deste ano é sua realização no interior do Estado. A perspectiva é envolver 300 pessoas entre estudantes, movimentos sociais, educadores, trabalhadores e trabalhadoras rurais.

No primeiro dia de evento terá apresentação cultural, palestras e contará com a presença de representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) e representante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)

Para o dia seguinte (24), ocorrerão mesas de debates sobre: Como produzir sem Agrotóxicos, Educação do Campo e Movimentos sociais, Educação Indígena, entre outros.

No encerramento do seminário ainda será tratado da Regularização fundiária e Conflitos Agrários, Experiências das escolas do campo de Boa Vista e a última palestra: Políticas públicas para o campo, além de uma caminhada ecológica

Os parceiros desse evento são: Prefeitura Municipal de Iracema, Secretaria de educação e Agricultura de Iracema, Secretaria de Educação de Mucajái, FETRAFER, Comitê da Rede Eclesial Pan-Amazônica, MST, Comissão Pastoral da Terra, CAlEC, Universidade Federal de Roraima e Universidade Estadual de Roraima.

Édellen Cryis