Inovação tecnológica é o novo pilar educacional, diz ex-reitor do IFRR em palestra

Na palestra de abertura do VI Fórum de Integração: Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação Tecnológica (Forint) do Instituto Federal de Roraima (IFRR), o ex-reitor da Instituição, Ademar de Araújo Filho, destacou que é preciso romper paradigmas e pensar em inovação tecnológica como quarto pilar educacional, que já tem o ensino, a pesquisa e a extensão.

Ele palestrou sobre o tema do evento, que é “Empreendedorismo e desenvolvimento regional sustentável”. Para Araújo, a escolha do tema foi muito feliz, pois está chegando ao final de um ciclo onde foi muito trabalho o tripé ensino, pesquisa e extensão.

“Chegamos a era de estarmos inovando. Eu acredito que o novo pilar é a inovação, então, nós não podemos pensar em desenvolvimento regional se não tivermos esses pilares, mas é necessário colocar isso em prática, e essa prática é decorrente dos processos inovativos”, comentou.

Araújo disse a instituição precisa despertar nos alunos a criatividade para que eles passem a ser agentes nos processos de suas próprias formações. “Precisamos romper paradigmas, precisamos mostrar caminhos que eles (alunos) possam construir esses processos inovadores. O setor produtivo não quer um continuísmo, nós já temos fórmulas prontas para o continuísmo. O setor produtivo quer é desafios. Não basta mais ter informação, é necessário que você coloque em prática essa informação, aí é inovação. É mais que necessário que a nossa instituição esteja fechando esse ciclo para o quarto pilar, que é o processo da inovação”, afirmou.

Abertura

Na cerimônia de abertura da sexta edição do Forint, às 18h, a parte cultural ficou por conta da Orquestra Sinfônica do Campus Boa Vista, do coral indígena da comunidade Três Corações, município de Amajari, que cantou os hinos de Roraima e o Nacional na língua Macuxi. O artista roraimense Eliakin Rufino também abrilhantou o evento.

A mesa de cerimônia contou com a presença da reitora Sandra Mara Dias Botelho, do diretor-geral do CAM, George Sterfson Barros, dos diretores-gerais dos campi: Zona Oeste, Maria de Aparecida Alves de Medeiros; Novo Paraíso, Eliezer Nunes; Avançado de Bonfim, Arnóbio Gustavo Magalhaes; da professora Adeline Carneiro, representando a diretora do CBV, Josiane Cortez; da pró-reitora de Pesquisa, Fabiana Sbaraini, representando o pró-reitor de Desenvolvimento Institucional Diogo Saul, também presidente da Comissão central do VI Forint.

A reitora Sandra Mara chamou a atenção para o nome do evento, que tem a palavra ação. “E ação mostra o que o IF tem de melhor, que tem os melhores alunos, os melhores professores. Essa é a oportunidade na qual a gente tem de compartilhar conhecimento, de assistir uma bela apresentação cultural como essa, a do coral indígena de Três Corações, que nos emociona”, disse.

O diretor-geral do CAM, Sterfson agradeceu aos diretores-gerais, a todos os servidores, terceirizados, a gestão do IFRR e em especial aos alunos pela realização do evento. “Não tenho palavras para agradecer o empenho de todos na realização desse evento, porque o que faz nada sozinho, e o grande sucesso foi a participação de cada campi, todos colaborando com um pouco e na soma, o resultado foi esse grande evento”, afirmou.