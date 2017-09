Iniciativa de acadêmicos incentiva gosto pela leitura em crianças

Um projeto que envolve acadêmicos dos cursos de Administração de Empresas, Gestão de Recursos Humanos, Pedagogia e Nutrição do Centro Universitário Estácio da Amazônia, tem incentivado o gosto pela leitura em crianças que estudam em creches e escolas da zona Oeste de Boa Vista. Nesta segunda-feira, 18, o grupo esteve na Casa Mãe do Conjunto Cidadão, contando histórias, brincando e ensinando dicas de alimentação saudável.

No dia 20, quarta-feira, a ação sócio-educativa terá como público crianças que estudam nas Casas Mãe do bairro Cidade Satélite. Conforme a professora Janaína Ribeiro, a ideia é despertar nas crianças o gosto pela leitura, mas sem perder de vista uma perspectiva lúdica, promovendo o desenvolvimento do potencial intelectual, social e linguístico dessas crianças, consequentemente, expandindo ao máximo seus horizontes. “A iniciativa vai contribuir com a formação dos acadêmicos envolvidos no trabalho, enquanto agentes formadores e transformadores de mudanças, além de promover um diálogo entre a comunidade acadêmica e a externa, e ainda oportunizar um espaço lúdico para as crianças que poderão se expressas e exercitar sua criatividade”, analisou a professora.

Em torno de 20 acadêmicos participam do projeto e eles próprios doaram os livros que serão lidos para crianças com idade entre 1 e 5 anos nas creches, pela manhã e tarde. Em junho deste ano, outras unidade de ensino foram contempladas com a iniciativa. “Este projeto atende a um anseio da comunidade local, preocupada com as dificuldades de leitura e de compreensão das crianças, e se articula também com o ensino, pois possibilita aos alunos a prática dos conhecimentos adquiridos na formação acadêmica, tornando-os atores participantes do processo de inserção da criança no mundo da leitura. Favorece, ainda, a integração e a troca de experiências e conhecimentos entre os alunos de graduação, possibilitando o desenvolvimento da cidadania dos mesmos”, concluiu Janaína Ribeiro.

Élissan Paula Rodrigues