Ingressos para Show Plinio Canta Vinícius já estão à venda

O Centro Amazônico de Fronteiras da Universidade Federal de Roraima vai ser o palco de mais um show de Plinio Oliveira em Boa Vista-RR. O evento vai ser no próximo dia 29 de abril, às 20h. Desta vez Plinio Canta Vinícius de Moraes. O público vai conferir uma mistura de música e poesia.

O show é beneficente e toda a verba arrecada será revestida para obras do Centro Espírita Paulo de Tarso. Os ingressos já estão à venda em diversos pontos da cidade, mas também pode ser adquirido pelo telefone: (95) 981129521

Biografia de Plínio

Pianista, cantor e compositor, Plínio Oliveira se dedica a Música da Paz. Suas apresentações mesclam canções, poesia e textos de teor psicológico, espiritual e filosófico.

Plinio tem uma coletânea de 43 produtos entre CDs, CD-Books, DVDs e uma obra sinfônica. Criador do formato original do Programa de Rádio “Momento Espírita” e produziu o 1º DVD da série que foi lançado pela FEP em 2009.

É também compositor e diretor artístico contratado pelas “Escolas Positivo” de Curitiba.

Criou em 2005 a “Orquestra Filarmônica de Música Brasileira” (orquestra de câmara) com 14 músicos da cidade de Curitiba e com a qual gravou o DVD “Pequenas Histórias de Amor Verdadeiro” (2005) e que hoje chama Orquestra da Paz e conta com 40 instrumentistas.

Serviço

O que: Plinio Oliveira faz show beneficente e ingressos estão à venda

Quando: o Show vai ser dia 29 de abril de 2017 às 20h

Onde: no Centro Amazônico de Fronteiras (CAF) da Universidade Federal de Roraima

Como: os ingressos podem ser adquiridos em diversos pontos da cidade, mas também pelo telefone: (95) 981129521

Déborah Machado