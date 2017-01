Infraestrutura: Defensoria Pública e Seinf firmam acordo de cooperação técnica

A Defensoria Pública do Estado (DPE) firmou, no dia 29 de dezembro, uma parceria com a SEINF (Secretaria de Estado de Infraestrutura). A cooperação técnica estabelece a realização e a execução de projetos de arquitetura e engenharia pra atender às necessidades da DPE. De outro lado, a SEINF será beneficiada com transferência de tecnologia na parte de informática. O acordo não envolve transferência de recursos financeiros.

O termo foi assinado entre o defensor público-geral interino, Fabrício Ratacheski e o secretário da SEINF, Gregório Almeida Junior. A futura defensora-geral Terezinha Muniz e o defensor Natanael Ferreira, corregedor-geral da DPE, acompanharam o momento de assinatura.

Para Ratacheski, o ajuste atenderá a algumas demandas pontuais da Defensoria Pública. “Precisamos adequar os nossos espaços físicos e tornar as nossas estruturas mais eficientes para os assistidos”, ressaltou.

O secretário avaliou que a parceria é de interesse para ambas as partes. “Temos a expertise na parte técnica, na execução de obras e elaboração de projetos, enquanto a Defensoria nos dará apoio técnico tecnológico. A parceria é um ganho mútuo, pois haverá diminuição de gastos”, citou Almeida Junior.

O acordo terá a vigência de 12 meses, mas poderá ser prorrogado se houver interesse das partes.

Celton Ramos