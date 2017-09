Indígenas da Raposa recebem atendimento da Defensoria nesta sexta-feira

O atendimento itinerante da Defensoria Pública do Estado (DPE) chegará desta vez à comunidade indígena Raposa, localizada no município de Normandia. Os atendimentos serão prestados na próxima sexta-fera, 15, a partir das 8h30, e serão coordenados pelo subdefensor público-geral Stélio Dener.

A população que necessita de orientação e assistência jurídica gratuita será atendida pela equipe da DPE na Escola Estadual José Viriato, na estrada que dá acesso ao lago Caracaranã. A ação faz parte da Caravana do Povo, programa desenvolvido pelo Governo do Estado.

De acordo com o subdefensor Stélio Dener, esse tipo de atendimento itinerante permite que pessoas que não possuem condições de se deslocar para uma comarca próxima sejam atendidas.

“A Defensoria por ser um órgão de assistência jurídica de pessoas hipossuficientes e que muitas vezes não tem condições de se deslocar até a capital, elas veem a DPE Itinerante como a janela de oportunidades, para realizarem interposições de ações e orientações jurídicas que necessitam”, diz Dener.

Para o atendimento, é importante a pessoa está munido dos documentos pessoais. “Daremos as orientações cabíveis e encaminhamentos necessários. Mas, para isso solicitamos que a população esteja munida de seus documentos pessoais, de acordo com a ação que desejam pleitear, como: CPF, RG, certidão de nascimento dos menores, comprovante de residência e o comprovante de renda, caso possua”, frisou Dener.

“Estaremos com a equipe e material à disposição de todos. Também aproveito para reforçar que a Defensoria está de portas abertas tanto em suas sedes que estão instaladas em todas as comarcas do Estado”, finalizou.

Celton Ramos