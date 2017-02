Indicação de Júlio Medeiros solicita construção de novo cemitério municipal

Os 21 vereadores de Boa Vista se reuniram na manhã desta quarta-feira, 15, no plenário da Câmara Municipal, na 5ª sessão ordinária da 12ª Legislatura da Casa. Na oportunidade, o segundo-secretário da mesa diretora, vereador Albuquerque (PC do B), leu 42 indicações, sendo 19 de autoria de Aline Rezende (PRTB), 11 de Júlio Medeiros (PTN), dez de Vavá do Thianguá (PSD) e duas do Professor Linoberg (Rede).

Entre os destaques, está a indicação 101/2017, de autoria do vice-presidente da mesa diretora, Júlio Medeiros, que solicita da Prefeitura Municipal de Boa Vista, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo (Smou), a construção de um novo cemitério municipal.

O autor da indicação justificou, durante o grande expediente da sessão, que a construção do local será de grande relevância para as famílias boa-vistenses e roraimenses, sobretudo, para as com “menos condições financeiras”, pois elas recorrem ao cemitério privado para enterrar seus entes queridos.

“Essa superlotação do único cemitério municipal fere diretamente o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Infelizmente, os cidadãos que não têm essa condição recorrem ao cemitério privado”, complementou Medeiros.

Os vereadores Ítalo Otávio (PR), Wagner Feitosa (SD), Manoel Neves (PRB) e Pastor Jorge (PSC) parabenizaram Júlio Medeiros pela iniciativa e ficaram à disposição.