Inclusão social: Caerr emite contas em Braille para clientes especiais

A inclusão social é um desafio e quando o assunto é superação, o Governo de Roraima tem dado provas de responsabilidade e comprometimento. Exemplo disso é a implantação por meio da Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima), da conta de água em braille, ferramenta que possibilita ao deficiente visual o acompanhamento de toda a vida financeira junto a Companhia.

A conta em braille foi lançada em outubro do ano passado e atende a Lei estadual 886/2013, que regulamenta a prestação do serviço. Nesta quarta-feira, 4, data em que se comemora o Dia Mundial do Braille, a Companhia reforça o compromisso de acompanhar as ações de governo em prol da inclusão social.

“É preciso criar mecanismos que atendam as necessidades de todos os clientes, e garantir com isso que o atendimento seja universalizado, de forma que seja assegurada a isonomia na prestação dos serviços”, esclareceu o presidente da Caerr, Danque Esbell.

Para o presidente da Associação dos Deficientes Visuais de Roraima, Waldecir Rodrigues de Andrade, a prestação do serviço é de suma importância. “As pessoas com algum tipo de necessidades especiais tem dado provas de que a deficiência não é sinal de ineficiência. E a prestação de um serviço público que atende as necessidades dessas pessoas, demonstra o compromisso do gestor com o cidadão sem distinção”, reforçou.

A diretora do CAP (Centro de Apoio Pedagógico) para Deficientes Visuais, Sulivânia Lira Souza, enalteceu a ação. “Divulgamos entre as pessoas, por entender que essa é uma forma deles acompanharem toda a sua vida financeira, pois como são cegos muitas vezes precisam de terceiros para pagar as contas o que nem sempre dá certo. Além disso, na conta em braille eles tem como acompanhar também o nível de consumo de água”, disse.