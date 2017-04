Inclusão em Sol Maior: crianças de projeto se apresentam em concerto didático

Com um mês de criação do projeto Inclusão em Sol Maior, crianças com alguma deficiência que são atendidas na Escola Municipal Ioládio Batista da Silva, bairro São Bento, participaram na manhã desta terça-feira, 25, de concerto didático com outras crianças que compõe a orquestra de flauta doce e musicalização do Instituto Boa Vista de Música (IBVM).

Ao todo, vinte crianças participam do projeto na escola, sendo dez pela manhã e dez no período da tarde. Por meio de oficinas, os alunos encontram na música uma forma de desenvolverem sua capacitada criativa, melhorando o aprendizado, além do interesse pelas artes. A ênfase é dada no ensino de instrumentos de percussão, que trabalha principalmente a coordenação motora.

O projeto se baseia no Método Orff, desenvolvido pelo alemão Carl Orff (1895-1982), em que o aprendizado da música se dá por meio da observação e utilizando padrões rítmicos simples que progridem até a criação de peças sonoras mais complexas. Segundo o maestro Francisco Carlos Felício, a proposta é que a música seja o principal instrumento de desenvolvimento das crianças na sua interação com o ambiente à sua volta.

“Por meio da música, a criança desenvolve suas capacidades motoras, a criatividade e se socializa de forma mais intensa. Quando pensamos neste projeto, junto à Secretaria Municipal de Educação, tínhamos como foco não apenas as crianças, mas também os professores para darem prosseguimento às oficinas”, disse.

Para a professora e coordenadora do Atendimento Educacional Especial da escola Ioládio Batista, Carol Fonteles, já se pode notar alguns efeitos do projeto no dia a dia das crianças, apesar do pouco tempo de existência. “Muitas delas já despertam maior interesse para o aprendizado. Algumas eram bastante tímidas e agora estão mais extrovertidas. Então, isso é um ganho considerável para a nossa escola e para toda a rede municipal de ensino”.

Além da Ioládio Batista, foi contemplada a escola Juslany de Souza Flores, que conta também com vinte alunos atendidos. As aulas de música acontecem por meio de duas oficinas semanais com uma hora e meia de duração, cada. No segundo semestre as aulas serão no Centro Municipal Integrado de Educação Especial e na Escola Municipal Luiz Canará. Ao final de cada semestre será organizado um recital dos alunos participantes, além de entregas de certificados.

Fábio Cavalcante