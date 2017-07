Incêndio: Caerr terá turma de brigadistas para atuar em situações de emergência

Você sabe o que fazer durante um incêndio? Ou uma situação de emergência em que seja necessário o atendimento de primeiros socorros? Para estar preparada para uma situação como essa, a Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) realiza o curso para formação da primeira turma de Brigadistas de Combate a Incêndios.

O curso que iniciou na quarta-feira, 26, inclui aulas teóricas e práticas e será encerrado nesta sexta-feira, 28. A primeira turma de brigadistas será formada por 30 colaboradores da Caerr.

O curso é resultado de uma parceria com o Corpo de Bombeiros. A formação de brigadistas foi planejada no início do ano, conforme orientação da governadora Suely Campos de atender as mudanças recentes na legislação que trata da segurança em prédios públicos e será executada em todos os órgãos da Administração Pública.

“É fundamental acompanhar as mudanças e atender a legislação em todos os parâmetros. Por isso iniciamos o trabalho de formação do grupo técnico que, sem dúvidas, terá um papel importantíssimo na garantia da segurança, principalmente durante a sua atuação de trabalho”, esclareceu a governadora Suely Campos.

No primeiro dia de treinamento executado pela DEIOP (Diretoria de Ensino, Instrução e Operações) do Corpo de Bombeiros, os colaboradores participaram de aulas teóricas onde receberam informações sobre o que fazer nos primeiros cinco minutos de emergência.

“Eles precisam estar prontos ao se deparar com uma situação de emergência, tendo a certeza do fazer, quem chamar, a quem comunicar o ocorrido, como proceder com o atendimento de uma vítima, para onde ligar, que hospital acionar, entre outras decisões importantes”, disse o instrutor, sargento Miguel Arcanjo Santos de Albuquerque, que atua no Corpo de Bombeiros há 11 anos.

Nesta quinta-feira, 27, os colaboradores vivenciaram uma simulação de atendimentos de primeiros socorros, com teoria e prática em relação a como realizar um procedimento hospitalar.

“São muitas informações, um mundo novo, com muitos desafios para serem vencidos e tudo deve ser pensado em um intervalo de tempo muito rápido. Não é fácil, mas me interessei em participar do curso. Para mim a empresa está de parabéns por ter tomado essa iniciativa e espero poder colaborar ainda mais”, agradeceu o colaborador Renato Bezerra Braga.

De acordo com o presidente da Caerr, Danque Esbell, o curso de formação de brigadistas envolve colaboradores de diversos setores da empresa. “O objetivo é atuar de forma estratégica para que esse grupo possa ser a referência no trabalho de prevenção dentro da Companhia. A partir de agora eles terão um olhar mais atento em relação à segurança dos colaboradores e clientes”, reforçou o presidente.

Simulação

As atividades de encerramento incluem uma simulação de combate real a incêndio que contará com a participação dos colaboradores em formação e de todos os colaboradores da empresa e usuários.

“Será um momento inédito para toda a equipe onde os brigadistas terão sua primeira experiência na prática. Os usuários também serão envolvidos, de surpresa. O objetivo é mostrar para a população como agir em uma situação de emergência”, disse o coordenador do curso, tenente Guaracy Cabral de Lavor Júnior.

“Todas as empresas devem ter pessoas treinadas para atuar no caso de um acidente dentro da empresa. O brigadista terá algumas funções relacionadas a esta questão e os conhecimentos eles levarão para o dia a dia, ou seja, estarão preparados para ajudar o próximo”, finalizou Cabral.