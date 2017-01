Imunização: profissionais são capacitados em sistema de informações

Nesta segunda-feira, 23, profissionais vacinadores dos postos de saúde do Cauamé, 31 de Março, Aygara Mota, Asa Branca, Mariano de Andrade, Buritis, Pricumã e Tancredo Neves iniciaram curso para utilização do sistema de informação do Programa Nacional de Imunização – SI-PNI. As atividades seguem até 26 de janeiro. Boa Vista é a primeira cidade de Roraima a implantar o sistema.

Durante os dias de treinamento, as salas de vacina não funcionarão no horário da tarde. Qualquer pessoa pode buscar o serviço normalmente apenas no período da manhã, de 7h às 12h. Os treinamentos estão sendo ministrados por um profissional capacitado nos sistemas e representante do Ministério da Saúde em Roraima, junto a equipe do Centro Municipal de Imunização (CMI), que já foi treinada.

De acordo com a coordenadora do CMI, Márcia Figueiredo, além de aperfeiçoar o registro e o monitoramento das doses das vacinas aplicadas, o sistema também vai possibilitar que os gestores das unidades façam avaliações mais precisas sobre as coberturas vacinais, o que facilita a identificação de surtos e epidemias de doenças e uma intervenção em momento oportuno.

Benefícios do sistema:

– Registra, por faixa etária, as doses de imunobiológicos aplicadas e calcula a cobertura vacinal;

– Fornece informações sobre rotina e campanhas, taxa de abandono e envio de boletins de imunização;

– Gerencia os atendimentos, o estoque e a distribuição dos imunobiológicos;

– Possibilita o controle das perdas físicas e técnicas de vacinas em todas as instâncias;

– Identifica as reações que estão ocorrendo pós-vacinação, notificando os eventos adversos observados nos usuários vacinados;

– Identifica de forma individualizada os usuários que receberam atendimento nos Centros de Referências de Imunobiológicos Especiais;

– Possibilita a padronização do perfil de avaliação.

Funcionalidades

– Avaliação do Programa de Imunizações;

– Estoque e Distribuição de Imunobiológicos;

– Eventos Adversos pós-vacinação;

– Programa de Avaliação do Instrumento de Supervisão;

– Apuração dos Imunobiológicos Utilizados;

– Sistema de Informações dos Centros de Referência em Imunobiológicos