Imunização: caminhão vai ajudar na distribuição vacinas ao interior do Estado

Com o investimento na ordem de R$ 253 mil, que permitiu a compra de um caminhão baú, o Governo do Estado passa a fazer a distribuição de vacinas aos municípios do interior do Estado. Antes, cada prefeitura providenciava o transporte dos imunobiológicos. Os recursos fazem parte de um convênio com o Ministério da Saúde.

De acordo com a coordenadora Geral da Vigilância em Saúde, da Sesau (Secretarua Estadual de Saúde), Daniela Souza, antes dessa aquisição, os profissionais da gestão municipal tinham que se deslocar até o NEPNI [Núcleo Estadual do Programa Nacional de Imunização], instituição responsável por esta distribuição, localizado na Capital, para ter acesso aos imunobiológicos. Estes itens eram transportados em recipientes de isopor, utilizando um veículo não adequado para isso. “Por causa da distância e pouca logística, os municípios possuíam dificuldades ao transportar as vacinas, o que comprometia a qualidade do produto”, explicou.

Diante disso, a Sesau adquiriu um veículo equipado com refrigerador, que evitará a perda de vacinas durante a distribuição, ao assegurar a qualidade e controle até o momento de sua aplicação. A medida faz parte do aprimoramento da Rede de Frio, que é o processo de armazenagem, conservação, manipulação, distribuição e transporte dos imunobiológicos do Programa Nacional de Imunizações, e deve ter as condições adequadas de refrigeração, desde o laboratório produtor até o momento em que a vacina é administrada.

“Com o novo veículo, poderemos ter um controle maior do processo de armazenamento, distribuição e transporte de vacinas aos municípios garantindo a qualidade dos imunobiológicos”, frisou Daniela.

O veículo ficará sob a responsabilidade da Sesau, que também cuidará da manutenção e fornecimento de combustível do automóvel, uma vez que cabe ao Estado a responsabilidade em coordenar as ações, distribuir as vacinas e analisar os dados locais para o Governo Federal dentro dos prazos estabelecidos.