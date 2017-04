Imposto de Renda: 22 mil contribuintes ainda não fizeram a declaração em RR

Faltando menos de quatro dias para o prazo final da entrega da Declaração do Imposto de Renda 2017, 37% dos contribuintes não declararam o Imposto de Renda . O prazo para o cumprimento da obrigação fiscal termina nesta sexta-feira, 28.

Em Roraima até as 10 horas de hoje 38.000 dos contribuintes já prestaram suas contas com a Receita Federal, a expectativa é que 60 mil declarações sejam entregues até o ultimo dia.

Neste sentido a Receita Federal orienta que os contribuintes acelere o ritmo de entrega para evitar possíveis congestionamentos na reta final disponibilizando três formas de como declarar o Imposto de Renda, através do Programa Gerador da Declaração, que deve ser instalado no computador, Aplicativo para via tablets e smartphones (m-IRPF) e o acesso pelo site da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br), com certificado digital.

Quem ainda estiver com dúvidas a Receita Federal disponibiliza por meio do atendimento virtual, no site da instituição o perguntão que esclarece todas as dúvidas dos contribuintes.