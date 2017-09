Implantação do serviço de radioterapia avança em Roraima

Como parte do processo de expansão do atendimento a pacientes com câncer em Roraima, técnicos de radiologia da Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) estão passando por uma qualificação técnica em radioterapia pelo Ministério da Saúde. O processo de implantação do tratamento está caminhando para fase final até o início das obras, que devem começar nos próximos meses.

Dois profissionais da Unacon estão em qualificação em São Paulo, desde maio. Outros três técnicos de radiologia da Unidade começam o curso técnico em radioterapia na Bahia, a partir deste mês até fevereiro do ano que vem. “Os técnicos irão manusear o aparelho de radioterapia e realizar diversas atividades referentes ao serviço”, explicou o coordenador da Unacon, Anderson Benetta.

Roraima está incluído no Plano Nacional de Expansão da Radioterapia, do Ministério da Saúde. O projeto final deve ser enviado para o Núcleo Estadual do Ministério neste mês para avaliação por parte da Vigilância Sanitária. Após aprovação, o governo federal deve levar o projeto para licitação, o que está previsto para ocorrer até o fim do ano. Em seguida serão iniciadas as obras, que devem durar um ano.

Em várias audiências realizadas com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, a governadora Suely Campos tem reiterado a importância da celeridade na implantação do serviço em Roraima, o que além de gerar uma economia de recursos públicos, será benéfico para os pacientes que poderão obter o tratamento sem se afastar de casa.

O prédio será construído próximo ao HGR (Hospital Geral de Roraima), por trás do Laper (Laboratório de Anatomocitopatologia de Roraima). O plano incluia construção do bunker (espaço destinado para instalação do aparelho) e a aquisição de um acelerador linear, equipamento usado para o tratamento de radioterapia em pacientes com câncer. O objetivo é ampliar o acesso da população a procedimentos oncológicos no SUS (Sistema Único de Saúde). Atualmente, quem necessita deste serviço em Roraima precisa realizá-lo por meio de TFD (Tratamento Fora de Domicílio).

Outra medida do Governo do Estado com relação à radioterapia foi a contratação de uma médica rádio-oncologista. A profissional está trabalhando na Unacon desde abril prestando apoio aos pacientes do Estado que necessitam de radioterapia e que atualmente são atendidos por TFD. Em 2016, por exemplo, 1.114 passagens foram emitidas para TFD e destas, 177 foram para tratamento oncológico.

Atendimentos

Graças ao aumento na equipe e ampliação no número de consultórios, a Unacon fechou 2016 com 22 mil atendimentos, um crescimento de 72% em relação a 2014 e quase o dobro que a produção de 2013, quando houve 12 mil atendimentos. A unidade não possui filas para os procedimentos de quimioterapia e todas as cirurgias oncológicas são realizadas em até 60 dias. A meta é novamente dobrar o número de atendimentos com a estrutura nova. Até junho deste ano, já foram realizadas 682 sessões de quimioterapia e 294 cirurgias oncológicas.