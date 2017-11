Imigrantes venezuelanos recebem atendimento médico

Imigrantes venezuelanos abrigados no Ginásio Tancredo Neves receberam neste sábado, 18, atendimento médico. A ação foi realizada por meio de parceria entre a Cedec (Coordenadoria Estadual de Defesa Civil), estudantes de Medicina da UFRR (Universidade Federal de Roraima), estudantes de Enfermagem da UERR (Universidade Estadual de Roraima), além de uma médica venezuelana residente no Brasil.

Com cerca de 500 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, vivendo no local, os principais problemas de saúde registrados, segundo a médica Maria Alejandra Garcia, são: gripe, dores de garganta, bronquite, lesões na pele e parasitoses. Morando há dois anos em Roraima, a cirurgiã cardiovascular, que se formou no Brasil e cursa pós-graduação na Beneficência Portuguesa em São Paulo, falou emocionada sobre o atendimento deste sábado e sobre a situação de seus compatriotas no País.

“Acho muito importante esse tipo de apoio. Eles estão fragilizados, não têm condições de comprar medicação, não podem ir à Unidade Básica de Saúde, porque não têm Cartão do SUS, alguns não têm ainda documento que regulariza a imigração. Então, é uma ação muito bonita, porque, em sua maioria, são pessoas boas e necessitadas. Estão fugindo de uma situação difícil e precisam de ajuda”, ressaltou Alejandra Garcia.

Há um mês em Roraima, a venezuelana Raivelis Machado, deixou cinco filhos em seu país e está no Estado com um bebê de colo. Ela recebeu serviço médico e falou da relevância desse tipo de ação. “Na Venezuela, estamos com escassez de tudo e falta de trabalho. Buscamos melhorias no Brasil e a assistência médica é muito importante; temos muitas crianças gripadas aqui”, disse.

Em busca de acolhimento e de um mínimo de equilíbrio, os venezuelanos atendidos no Ginásio Tancredo Neves contam com a ajuda da Cedec, de diversas ONGs, de igrejas e do Acnur (Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados). De acordo com o auxiliar de Gestão Migratória da Cedec, tenente Leonardo Menezes, desde a última segunda-feira, 13, com suporte do Projeto Mochilão, formado por voluntários que vieram do Rio Grande do Sul, e de integrantes do Acnur, está sendo feita a catalogação de todos os imigrantes do abrigo.

O trabalho deve ser concluído neste sábado e constarão do cadastro informações documentais e sociais dos venezuelanos. Esses dados servirão para que haja um controle sobre o quantitativo de abrigados e o perfil socioeconômico deles. Com base nessas informações, será feita pelo Acnur uma documentação para identificar quem está abrigado.

Segundo o coordenador do abrigo, tenente Fernando Troster, a permanência no local é transitória e de apenas 15 dias, mas as situações são analisadas minuciosamente. “Não estamos sendo extremamente rígidos nisso. A regra de permanência é de 15 dias, mas analisamos caso a caso. Existem muitos pais solteiros com crianças pequenas, pessoas doentes e com necessidades especiais, idosos, grávidas. Tratamos isso da forma mais humana e consciente possível. Não queremos, porém, que os imigrantes fiquem aqui permanentemente. O objetivo é dar espaço para novas pessoas que chegam realmente necessitadas”, explicou.

Com ações de diversos organismos filantrópicos e religiosos, entre os quais, a ONG Coração Aberto, formada por esposas de militares do Exército, o Projeto Mochilão, as igrejas Batista e Adventista e a Fraternidade Espírita, além de voluntários que já realizaram atividades em campos de refugiados em outros países, os imigrantes do Ginásio Tancredo Neves recebem assistências variadas, desde alimentação até aula de Língua Portuguesa.

Nesta semana, eles receberam alimentos doados por pessoas do Rio de Janeiro. O repasse foi feito para a Defesa Civil Estadual pela Setrabes (Secretaria Estadual do Trabalho e Bem-Estar Social). A população local que tiver interesse em doar, sobretudo, alimentos, material de higiene pessoal e de limpeza, além de remédios, pode procurar o Quartel do Corpo de Bombeiros Militar, localizado na Avenida Venezuela, 5362, Pricumã.