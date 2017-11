Imigrantes venezuelanos começam a receber doações arrecadadas no Rio de Janeiro

O abrigo localizado no bairro Tancredo Neves, em Boa Vista, onde se encontram cerca de 500 imigrantes venezuelanos não-indígenas, foi a primeira unidade a receber parte dos donativos encaminhados pelo estado do Rio de Janeiro.

O Governo do Estado, por meio de ação articulada entre a Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social) e a Defesa Civil, já entregou cerca de 200 quilos de alimentos não-perecíveis, que integram as duas toneladas arrecadadas por meio de uma ação realizada pela Secretaria de Direitos Humanos do Rio de Janeiro, em parceria com a comunidade venezuelana daquele Estado e a empresa aérea Azul.

Foram arrecadadas duas toneladas de donativos, entre alimentos não-perecíveis, produtos de higiene pessoal, roupas e medicamentos. Os alimentos chegaram em quatro lotes a Roraima, por via aérea, entre os dias 10 e 14 de novembro, sendo armazenados na Rede Cidadania Melhor Idade, no bairro Caranã, e entregues oficialmente ao Governo do Estado na manhã desta sexta-feira (17).

“Agora será realizada a triagem dos donativos e distribuídos aos dois abrigos de Boa Vista e de Pacaraima de acordo com a necessidade de cada um. Hoje foram entregues alimentos ao abrigo do Tancredo Neves, que é a unidade mais vulnerável e necessita dessas doações”, explica a secretária-adjunta da Setrabes, Edilania Mangueira.

Os três abrigos hoje somam mais de mil imigrantes venezuelanos. O coordenador do abrigo do bairro Tancredo Neves, tenente Fernando Troster, destaca que os alimentos são importantes para atender uma necessidade emergencial dos imigrantes, porque algumas pessoas chegam a uma situação delicada e encontram no abrigo uma oportunidade de recomeçar.

A logística e distribuição dos alimentos contaram ainda com a parceria da Acnur (Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados) e Igreja dos Mórmons. O assistente de proteção da Acnur, Rafael Levi, destaca que a logística foi resultado de uma ação articulada entre o governo estadual e várias entidades. “Agora vamos atuar também na distribuição para que aqueles que estiverem em situação prioritária possam receber esses alimentos”, destacou.