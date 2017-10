Imigrantes são retirados da rodoviária e levados para abrigo

O Governo de Roraima transferiu na manhã deste sábado, 28, aproximadamente 380 imigrantes venezuelanos, que estavam vivendo na área externa da Rodoviária Internacional de Boa Vista, para abrigo no Ginásio Tancredo Neves. Somando a esse número os refugiados abrigados no Centro de Referência ao Imigrante, do bairro Pintolândia, o Estado passa a dar assistência a cerca de mil refugiados vindos da Venezuela.

Participaram da ação desta manhã o CBMRR (Corpo de Bombeiros Militar), a Defesa Civil, a Polícia Militar, a Codesaima (Companhia de Desenvolvimento de Roraima), além das secretarias estaduais de Justiça e Cidadania, de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Extraordinária do Gabinete Institucional.

De acordo com o comandante-geral do CBMRR, coronel Doriedson Ribeiro, o Estado terá suporte das ONGs (Organizações Não Governamentais) Adra (Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais) Internacional e Fraternidade sem Fronteiras para gerenciar o novo abrigo e dar assistência aos imigrantes. “Contamos com apoio desses organismos para o gerenciamento dos refugiados que aqui estão e, na segunda-feira [30], começaremos o mesmo trabalho que foi feito no abrigo do Pintolândia, iniciando o processo de acolhimento, com oferecimento de alimentação e de atendimento médico”, explicou.

A estrutura do novo abrigo tem banheiros, água e, além da área interna, os imigrantes que tiverem barracas podem se instalar na área externa. Posteriormente, a Defesa Civil pretende também colocar barracas para acolhimento dos refugiados.

Foram transferidas para o local, segundo o comandante do CBMRR, 380 pessoas, entre crianças e adultos. Ele ressaltou que será feito um cadastramento dos imigrantes, com a finalidade de realização de encaminhamentos para novos atendimentos, entre os quais, educacional para crianças, e de inserção no mercado de trabalho para os adultos. O cadastro servirá ainda para a legalização deles no País.

“Os dados sobre os imigrantes serão repassados também para a Polícia Federal, informando a localização deles, a fim de que possam, nos casos de necessidade, legalizar a permanência no Brasil”, disse Doriedson Ribeiro.

Outro benefício a ser alcançado, por meio das informações pessoais dos venezuelanos, é a inclusão no mercado de trabalho. “Verificaremos pessoas que tenham condições de atender ao mercado de trabalho local, para tentar inseri-las”, disse o comandante do CMBRR. O encaminhamento deles para empregos em outras Unidades da Federação também será viabilizado.

“Além da Adra Internacional, a Fraternidade sem Fronteiras tem interesse em fazer alocação de mão de obra em outros Estados. Então, estamos também em contato com essas ONGs, a fim de tornar isso possível”, acrescentou.

Essa iniciativa deve favorecer imigrantes como o engenheiro civil Joiner Angel, de 30 anos, que chegou a Roraima no dia 2 de outubro, e José Rosário, de 50 anos, que está no Estado há três meses. “A pessoa precisa ter fé em Deus. As coisas nem sempre acontecem tão rápido, mas esperamos mudanças positivas”, afirmou José Rosário.

Sobre o aporte do governo federal, o comandante do CBMRR disse aguardar manifestação de assistência mais efetiva ao imigrante. “Estamos agindo desde o ano passado no acolhimento de imigrantes e, até o momento, o Estado recebeu R$380 mil para atender a cerca de 200 venezuelanos por seis meses. Esse recurso está sendo utilizado agora. Esperamos que o governo federal se manifeste mais efetivamente no apoio aos venezuelanos”, ressaltou.

Ainda segundo Doriedson Ribeiro, a Rodoviária Internacional de Boa Vista, por ser uma área de segurança, não poderia permanecer ocupada por imigrantes. “O Governo oferece abrigo, mas só para aqueles que querem. Ninguém é obrigado a ir, mas na rodoviária eles não poderão ficar por se tratar de área de segurança. Além disso, será feita uma revitalização na estrutura e havia a necessidade de retirar os imigrantes, para evitar acidentes”, esclareceu.