Iluminação pública: Prefeitura revitaliza mais uma avenida em Boa Vista

A prefeitura de Boa Vista entregou mais um circuito de iluminação pública para os moradores da capital, nesta terça-feira, 19. A avenida São Mateus, no bairro Cinturão Verde, recebeu um sistema de iluminação mais eficiente.

Para melhorar a vida dos moradores da avenida São Mateus, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Meio Ambiente (SPMA) reaproveitou o material que iluminava a Avenida da Guianas. Antes da implantação foi realizado um estudo com o objetivo utilizar o material reciclado com mais eficiência. As luminárias do sistema anterior ficavam instaladas nos postes da concessionária nas laterais da via, agora as luminárias foram colocadas nos novos postes que ficam no canteiro central da avenida, foram 29 postes para instalação de 116 luminárias.

“Esta via era uma avenida que não tinha uma boa iluminação, e vocês podem ver que ficou muito bom, e dessa forma a gente valoriza o bairro, da mais segurança aos moradores que trafegam na avenida e muda completamente o sistema de iluminação neste local. Portanto esta é mais uma obra que a gente entrega ainda em dezembro de 2017”. Concluiu a prefeita de Boa Vista Teresa Surita.

O senhor José Cláudio Alexandre, morador da avenida São Mateus, costuma fazer caminhadas acompanhado de sua mulher, a senhora Claudeíze Alexandre, relatou que a nova iluminação vai trazer mais segurança e opções de horários para caminhadas. “É uma transformação importante, pois tem muita gente das ruas paralelas aqui do bairro e bairros vizinhos que vem fazer caminhada aqui. Porém a gente só fazia caminhada aqui até a hora que escurecia, dava um pouco de medo, eu creio que daqui para frente teremos mais opções de horários para caminhar” explicou.

Asfalto

Além do novo circuito de iluminação a referida avenida recebeu mais duas pistas pavimentadas, tanto de um lado como do outro.

Edson Rodrigues