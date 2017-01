II Roraima Game Weekend acontece neste final de seman

O Roraima e-Sports Clube realiza nos dias 28 e 29 de janeiro a 2ª Edição do Roraima Game Weekend, em Boa Vista (RR). O Encontro acontecerá no Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação (CCTI), localizado na avenida Glaycon de Paiva, n° 1778, bairro Mecejana. A Entrada é franca e terá duração das 9h às 22h, no sábado e domingo.

O 2° Roraima Game Weekend oportunizará as finais dos torneios de Dota 2 e CSGO (Counter Strike Global Offensive), premiando os melhores jogadores do Estado.

Segundo o presidente do Roraima e-Sportes Club, Marcelo Maciel, a programação é dedicada aos fãs de Jogos Eletrônicos e da Cultura Geek e contará com Concurso de Cosplayers,

Exposição de Colecionáveis, Jogos de Tabuleiro e Just Dance, além da interação dos Minitorneios de Games, entre eles o PES 2017 (Pro Evolution Soccer) e Mortal Kombat X.

“Convido a todos para se divertir, durante dois dias de lazer, brincando com os mais diversos videogames e card-games. Confiram de perto o que preparamos em termos de entretenimento. Este Encontro tem sido inovador no Estado, demonstrando enorme sucesso entre o público”, destacou.

O desfile de Cosplayers apresentará customizações com temática nos quadrinhos, mangás japoneses, personagens de jogos, séries de TV e cinema. A Exposição de colecionáveis do RR Clube HQ contará com Mostra de Quadrinhos, Figuras de Ação do universo Star Wars, Marvel, DC Comics e Vertigo, além de Réplicas de Carros e Games Retrô.

O Evento tem parcerias com a Prefeitura de Boa Vista, Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec), Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação (CCTI), RR Clube HQ, Panda Eletrônicos, Mega 3, Flash Cyber e Sniper Lan House.

Serviço

II Roraima Game Weekend

Dias 28 e 29, das 9h às 22h

No CCTI, Mecejana

Entrada Franca

Realização: Roraima e-Sports Clube

Informações: (95) 99147-4074

Michel Sales