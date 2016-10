II Festival Beach Hand ocorre neste final de semana

O final de semana está chegando e uma boa opção para esta sexta-feira, 14, e sábado, 15, é conferir os jogos do II Festival de Beach Hand na Praça Ayrton Senna, em frente ao Ginásio Totozão. Participam desta competição os atletas a partir dos 16 anos. Nesta sexta, 14, os jogos ocorrem das 19h às 22h, e no dia 15 será a partir das 15h, com encerramento previsto para às 22h.

As atividades são um esquenta para os Jogos de Verão da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec), que iniciam no dia 19 de novembro, com as finais previstas para os dias 3, 4 e 5 de fevereiro de 2017.

Congresso técnico

Nesta quinta-feira, 13, às 18h, foi realizado o Congresso Técnico na Escola Estadual Monteiro Lobato com todos os jogadores e técnicos para esclarecer mais detalhes sobre a segunda edição do evento de handebol de areia e os últimos ajustes para os Jogos de Verão.

Ellen Ferreira