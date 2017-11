II Corrida Azul e Rosa em Roraima pela cura do Câncer ocorre neste sábado

O Ministério Público do Estado de Roraima, por intermédio da Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde, em parceria com a Liga Roraimense de Combate ao Câncer e a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Roraima promovem no próximo sábado, 11/11 a II Corrida Azul e Rosa de Roraima pela cura do Câncer. A concentração inicia a partir das 16h, com largada às 17h da sede da Liga na avenida Ville Roy, em frente ao estádio Canarinho.

A corrida que terá distância de 5 km percorre a av. Ville Roy, com retorno na rua Augusto Cesar Luitgards Moura (Varandas do Rio Branco) e chegada em frente a Liga de Combate ao Câncer. A numeração de peito será disponibilizada aos participantes nesta sexta-feira, 10/11, das 8h às 18h na sede da Liga.

O evento é uma ação de promoção e prevenção da saúde por meio da prática esportiva e do estímulo aos bons hábitos. A iniciativa integra a programação das campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul.

Cerca de 1.000 atletas se inscreveram por meio de doação de alimentos, que serão entregues às pessoas que enfrentam a doença. Todos os inscritos receberão medalha e os três primeiros colocados de ambos os sexos serão ainda premiados com troféu.

Conforme a promotora de justiça de Defesa da Saúde, Jeanne Sampaio, nesta segunda edição foram ampliadas os números de vagas. “A população roraimense está vestindo a camisa do Outubro Rora e Novembro azul e essa corrida representa um belo ato de solidariedade em prol do combate ao câncer de mama e câncer de próstata”, destaca a promotora de justiça.

Durante o evento serão ainda realizadas ações de saúde como verificação da pressão arterial, bioimpedância, massagem e orientação nutricional, além de mostra do programa de artesanato dos pacientes atendidos pela Liga de Combate ao Câncer.

A comissão organizadora informa que em razão da corrida, a av. Ville Roy será interditada parcialmente no sábado, a partir das 12 horas, no trecho do Estádio Canarinho, com a finalidade de montagem de estrutura para a corrida. Após às 16 horas as demais vias de acesso ao percurso da prova também serão interditadas.

Campanhas

O Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que tem como foco principal alertar às mulheres e a sociedade em geral sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e que possui como símbolo o laço cor-de-rosa.

Já o Novembro Azul, consiste em uma campanha de conscientização voltada para a saúde do homem. A iniciativa é realizada por diversas instituições e é dirigida à sociedade, em especial, aos homens, no sentido de promover a conscientização acerca das doenças inerentes ao sexo masculino, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata.