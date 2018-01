Igreja promove debate sobre Saúde Mental e Espiritualidade

A falta de espiritualidade ou uma visão distorcida sobre ela pode piorar quadros depressivos e aumentar o risco e transtornos, segundo pesquisa da Associação Mundial de Psiquiatria. Pensando nisso, a Igreja Batista Getsêmani em Boa Vista (IbGet), realizará na próxima sexta-feira, 27, às 19h30, uma Mesa Redonda com o tema Saúde Mental e Espiritualidade. O evento será aberto ao público, gratuitamente, e os participantes receberão certificado.

A iniciativa, segundo o líder de jovens da IbGet, Hiran Lima, surgiu dos próprios membros a igreja com a finalidade de contribuir com a Campanha Janeiro Branco, que conscientiza as pessoas sobre a importância da saúde mental para o bem-estar piscossocial.

“As Igrejas devem estar de olhos abertos para problemas como depressão, transtorno de ansiedade, suicídio, entre outros. Muitos cristãos estão com problemas emocionais e sentem vergonha de falar sobre o assunto. A espiritualidade e a saúde emocional devem estar alinhadas para gerar equilíbrio”, comentou Hiran.

Os temas serão debatidos pelos profissionais Wilson Lessa (psiquiatra), Elisa Matos (psicóloga) e pelo pastor Bruno Tito da IbGet.

Serão abordados os seguintes temas: A espiritualidade como prevenção e cura de doenças mentais; Equilíbrio Emocional X Equilíbrio Mental e Espiritualidade X Doenças Mentais.

“Pessoas de todas as idades e atividades estão convidadas a participar dessa Mesa Redonda na próxima sexta-feira”, disse o pastor Bruno Tito.

Para a psicóloga Elisa Wendy, mesmo com toda informação existente sobre saúde mental, ainda há muitos tabus sobre o assunto. “Infelizmente ainda exige muitos tabus e sofismas circundando o tema de saúde mental. É importante reforçar que cuidar das emoções e da mente é tão importante quanto cuidar do restante do corpo. Ir à profissionais da área de saúde mental é tão importante quanto fazer um checkup geral do coração com o cardiologista ou fazer todos os exames de sangue para saber se as taxas estão equilibradas”.

Não será preciso pagar taxa de entrada. A IbGet está localizada à rua capitão Felipe Sturm, 305, Mecejana.

Marta Gardênia