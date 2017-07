Igreja Batista realiza Escola Bíblica de Férias

Nesta quinta, sexta, sábado e domingo a Igreja Batista da Liberdade realiza a Escola Bíblia de Férias, programação voltada para crianças de 3 a 12 anos. O evento ocorre na própria igreja, é aberto ao público e totalmente gratuito.

A EBF, como também é conhecida, oferece uma programação diversa, com histórias, músicas, brincadeiras, trabalhos manuais, atividades especiais e lanche. Já é uma tradição nas igrejas. “A Escola Bíblica de Férias é realizada há mais de cem anos no Brasil. Aproveitando as férias, desenvolve-se um programa de até uma semana com as crianças da igreja e de fora dela. E o melhor: atrai a garotada para aprender a Palavra de Deus”, declarou Giselda Meirelles, educadora cristã e organizadora do evento.

Para os pais, a Escola Bíblica de Férias é uma oportunidade de unir um ensino de qualidade a uma programação eficiente nesta época do ano em que as crianças geralmente ficam ociosas em casa.

A empresária Jerusa Veras é um exemplo. Mãe da Ester, de 10 anos, do Roberto Filho, de 7, e do Luís Fernando, de 5, ela vê no evento uma estratégia para ocupar as crianças e ao mesmo tempo ter um programa de qualidade com os pequenos. “Levo meus filhos à EBF porque lá aprenderão mais de Deus e ao mesmo tempo terão um momento de lazer. É uma oportunidade preciosa de reforçar o ensino cristão dado em casa e aos domingos na igreja”, comentou.

A Escola Bíblica de Férias ocorre das 14h30 às 17h30 de quinta, 13 de julho, a sábado, dia 15. Ainda haverá um encerramento no domingo, dia 16, a partir das 8h30. Os pais que quiserem permanecer no local durante os dias de evento também terão uma programação exclusiva.

A Igreja Batista da Liberdade está localizada na Avenida Mário Homem de Melo, 3086. A equipe organizadora do evento está disponível para tirar dúvidas nos números (95) 3625-4391, 99134-0122 (Giselda), 98109-6926 (Rebecca) e 99150-5434 (Sâmella).

