Igarapé Musical: Praça do Mirandinha reúne vários estilos musicais na edição do evento

O último Igarapé Musical do ano deu vez e voz aos músicos locais que interpretaram grandes sucessos do jazz, blues, funk, samba, e vários outros estilos. A edição do Igarapé Jazz Music, idealizado pelo Instituto Boa Vista de Música aconteceu na noite desse sábado 2, na Praça do Mirandinha.

Com equipamentos em uma área da praça, as apresentações ficaram por conta de artistas como Camu-Camu, Os Três do Jazz, Fusion Jazz, Jazz em Família, Real Sound Jazz, Sergio Barros e França Amorim e ainda teve a participação da venezuelana Lusmara Lopez, que interpretou músicas brasileiras e latinas.

Segundo Serginho Barros, presidente do IBVM e idealizador do projeto Igarapé Musical, a proposta é de valorizar os artistas locais. Para ele, a cena musical de Boa Vista nada tem a perder de outras grandes cidades, tendo em vista o grande número de músicos produzindo, compondo e se aprimorando em suas áreas e estilos.

“A cada edição do Igarapé Musical, procuramos dar uma temática diferente. E todos foram especiais. E para encerrar o ano, buscamos dar um foco especial à música instrumental, valorizando mais os talentos que temos em nossa cidade. Recentemente, tivemos o IBVM Jazz Festival, com muitas atrações convidadas até de fora do país, e neste Igarapé, demos continuidade a essa proposta, com os músicos locais e até mesmo da Venezuela”.

Para o bombeiro militar, que também é músico, Neuton Jonas, o IBVM tem contribuído bastante com a cultura, valorizando os artistas, especialmente os músicos da cidade, que encontram por aqui diversas oportunidades para mostrar seu talento. Além disso, as programações anuais da instituição também contribuem com a difusão cultural a toda a população.

“Eu considero que estamos vivendo um bom momento para a música local, até pela naturalidade que as oportunidades têm sido dadas aos músicos. É o que temos observado com o trabalho do Serginho, que é um grande artista, à frente do IBVM, e que tem proporcionado espaço a todos os estilos, além de oferecer à população música de qualidade”.

O Igarapé Musical acontece sempre ao primeiro sábado de cada mês e tradicionalmente deixa o palco livre a qualquer músico, banda ou cantor se apresentar, de forma gratuita. A próxima edição do evento só deve acontecer em março de 2018, após o recesso das atividades do Instituto Boa Vista de Música.

Fábio Cavalcante