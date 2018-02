Igarapé Musical dá boas vindas ao mês dedicado à arte e música

O Igarapé Musical deste último sábado, 4, mostrou a que veio o mês de novembro: um mês inteiro dedicado à cultura e a música. O ‘Novembro da Música’ chega à sua 4ª edição, com a proposta de reunir diversas atrações locais, nacionais e até internacionais. Realizado pelo Instituto Boa Vista de Música (IBVM), atua em parceria com a Prefeitura de Boa Vista e com a Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec).

O Igarapé Musical tradicionalmente inicia a programação do mês da música. Realizado sempre no primeiro sábado do mês, reuniu na última edição, bandas em início de carreira e a já consagrada banda Garden, que é uma das mais antigas do estado. O palco é livre e, para se apresentar, basta se inscrever até as 18h no dia do evento.

Segundo Serginho Barros, presidente do IBVM, há quatro anos o Igarapé Musical resiste graças a música. “Temos orgulho em dizer que muitas bandas e artistas se formaram nestes palcos. Estaremos sempre abertos a todos aqueles que queiram se manifestar musicalmente, criando um espaço agradável não só para eles, mas também para toda a sociedade”, destacou.

Everton Silva, estudante e músico, ressaltou a importância do projeto. “O Igarapé Musical é uma grande porta para os artistas que estão querendo mostrar seu trabalho e é de grande relevância para a cultura do estado, uma vez que revela artistas de diferentes gêneros musicais. Para quem só quer sentar e ouvir um bom som, fugindo da ideia de muita badalação e disposto a ouvir algo novo, sem uma programação pré-determinada, o projeto é uma excelente opção”, disse.

Novembro da Música

A Semana da Música acontece do dia 06 ao dia 10 e serão ofertados oficinas e workshops a toda a comunidade. Serão enfatizados conhecimentos na área de instrumentos como violino, viola, cello e contrabaixo (acústico), sopro, além de regência. As ministrações vão acontecer na Vila Olímpica Roberto Marinho, nos períodos da manhã e da tarde.

Na semana seguinte, dos dias 14 a 16, acontece o Festival de Violões da Floresta Amazônica, com a abertura no auditório do Instituto Federal de Roraima (IFRR) e nos dois outros dias, as apresentações serão no Portal do Milênio. Para a edição deste ano, já estão confirmados Celso Lima e Ensemble UFRR (Roraima), Alê Ferreira e Iberê (Manaus).

O terceiro grande evento do Novembro da Música é o IBVM Jazz Festival, que neste ano conta com artistas como Euterpe, Ítala, Amigos do Groove, Caras Jazz e Camu Camu (Roraima); Wiyae Trio (Amazonas); Elvis Afroybossa e Léo Castillo (Venezuela) e Elsa Scapicchi (França). Os shows serão realizados na Praça do Mirandinha. O último evento está marcado para o dia 22, no Portal do Milênio, com o lançamento da Bigband com o show Roraimeira.