IFRR Zona Oeste insere 30 novos profissionais no mercado de trabalho

Está marcada para as 19h, desta quinta-feira, 27, a formatura das primeiras turmas de cursos técnicos subsequentes do (CBVZO) (Campus Boa Vista Zona Oeste) do IFRR (Instituto Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima). Desde a criação, em 2013, a unidade de ensino tinha formado profissionais apenas na área de cursos profissionalizantes, por meio do Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego) e de FIC (Formação Inicial Continuada). O evento será no auditório do Campus Boa Vista (CBV), localizado na Avenida Glaycon de Paiva.

Ao todo, serão 30 novos profissionais formados pelo CBVZO nos cursos técnicos subsequentes de Serviços Públicos e de Comércio, sendo que o primeiro tem a maior quantidade de formandos. Ambos os cursos funcionam no eixo de conhecimentos e atuação em Gestão e Negócios, com duração mínima de um ano de meio.

Para a diretora-geral do CBVZO, Cida Medeiros, essa é mais uma conquista da unidade de ensino, que, apesar das dificuldades enfrentadas, devido ainda à falta de uma sede permanente para o desenvolvimento das ações, vem conseguindo atingir todas as metas a que se propôs.

“Passamos por alguns imprevistos e tivemos que nos adequar às condições, como nos dividir fisicamente em várias unidades do IFRR, para que pudéssemos trabalhar e desenvolver os projetos que foram planejados. Essa formatura é mais uma prova de que, com dedicação e esforço, conseguimos superar tudo. Logo teremos outra conquista, a entrega da primeira fase da estrutura da nossa sede e, com isso, temos a certeza de que, com a nossa casa própria, o que fazíamos antes, de maneira improvisada, alcançará maiores e melhores resultados”, comentou a diretora, referindo-se à inauguração da sede do CBVZO, prevista para o mês de maio.

Serviços públicos

O curso tem o objetivo de formar profissionais direcionados ao setor público, especializando-os em funções de gestão intermediária no atendimento, no apoio administrativo e no controle dos procedimentos organizacionais, para que possam atender aos processos produtivos da atividade pública.

Comércio

Visa formar profissionais com habilidades e competências para atender às demandas do segmento do comércio, com capacidade para desenvolver atividades de planejamento e de supervisão nos setores de atuação; compreender o empreendimento de negócios ligados à comercialização de bens e serviços; e aplicar diretrizes organizacionais, visando à competitividade no mercado.

Inauguração

Está prevista para o próximo mês a entrega da primeira etapa da estrutura da sede própria do CBVZO (Campus Boa Vista Zona Oeste), localizada no Conjunto Cidadão, no Bairro Senador Hélio Campos.

E essa primeira parte entregue contará com 12 salas de aula, cinco laboratórios, biblioteca e área administrativa, devendo atender os 385 estudantes já matriculados. Mas a estrutura prevista no projeto total, com a finalização de todas as fases, prevê o atendimento a 1.200 estudantes da zona oeste da cidade, sobretudo os do Conjunto Cidadão, onde o campus está instalado, e adjacências, como Pintolândia, Equatorial, Alvorada, Senador Hélio Campos, Santa Luzia, Sílvio Botelho, Silvio Leite e Nova Canaã.

No entanto, o projeto total do campus comporta 18 mil metros quadrados distribuídos em dois grandes blocos, compostos por ginásio poliesportivo, biblioteca, restaurante, salas das coordenações de ensino e de cursos e um auditório, com capacidade para 250 pessoas, Com a finalização total da nova estrutura, que deverá ter o prosseguimento das obras ainda este ano, além das salas de aula que já serão entregues neste momento, mais blocos de salas e laboratórios serão levantados, além de auditório, com capacidade para 150 pessoas, ginásio poliesportivo e restaurante.

Sheneville Araújo