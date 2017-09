IFRR vai receber professores de Moçambique para capacitação

Na próxima segunda-feira, 25, o Instituto Federal de Roraima (IFRR) recebe dois professores moçambicanos, que deverão percorrer as unidades da instituição, na Capital e no interior, por 46 dias. Eles são participantes do Programa de Formação de Formadores de Moçambique em Ciências Agrárias.

A iniciativa visa capacitar os formadores moçambicanos das instituições agrárias com conhecimentos e habilidades em ciências agrárias, para que respondam de forma eficaz às exigências dos currículos e possam fazer uso integral, nas suas instituições, dos equipamentos, das técnicas e das metodologias inovadoras para as quais foram capacitados, além de atuarem como difusores de todo o conteúdo assimilado.

Em Roraima, os dois professores vão cumprir uma extensa e diversificada agenda, que terá inicio na manhã da próxima segunda-feira, dia 25, na Reitoria, onde vão conhecer a estrutura do IFRR. À tarde, eles viajam para o Campus Novo Paraíso (CNP), onde permanecem até o dia 13 de outubro. Lá estão previstas atividades relacionadas a segmentos como Entomologia, Ecologia, Agroecologia, Fruticultura, Apicultura e Olericultura.

De 16 de outubro a 3 de novembro, as atividades ocorrem no Campus Amajari (CAM), no norte de Roraima, onde os visitantes vão aprender assuntos como reprodução artificial de peixes, manejo de fruteiras tropicais e de caprinos, mecanização agrícola, entre outros. Essa etapa também compreende visitas técnicas, debate intercultural e atividades esportivas.

Nos dias 6 e 7 de novembro, os dois professores irão conhecer o trabalho desenvolvido pelo Campus Boa Vista (CBV). No dia seguinte, será a vez do Campus Avançado Bonfim, seguido, nos dias 9 e 10 do mesmo mês, do Campus Paricarana e da Escola Agrotécnica da Universidade Federal de Roraima (UFRR). Eles encerram o período de formação, ainda no dia 10, com uma reunião na Reitoria do IFRR.

Ao término do programa, será realizado um encontro presencial de encerramento e avaliação final, em Brasília. Na oportunidade, haverá a elaboração de relatório das lições aprendidas, relevante para o planejamento e a operação das próximas ações de cooperação internacional.

O Programa

É fruto de uma parceria entre a Autoridade Nacional de Educação Profissional de Moçambique (Anep) e a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec-MEC), e tem como instituição implementadora o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif), e como instituição coordenadora a Agência Brasileira de Cooperação (ABC-MRE).

Laura Veras