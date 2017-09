IFRR vai realizar clínica de técnicas de natação

Será realizada, no dia 12 de setembro, no Campus Boa Vista do Instituto Federal de Roraima (CBV-IFRR), em comemoração ao mês do profissional de Educação Física, a Clínica de Técnicas dos 4 Estilos de Natação.

A clínica será ministrada pelo professor Gilberto Toledo Pires e tem como público-alvo atletas de natação e acadêmicos do curso de Licenciatura em Educação Física do CBV e de outras instituições. Para participar, os interessados devem trazer apenas 1 quilo de alimento não perecível, cujas doações serão revestidas em obras sociais.

O ministrante, professor Gilberto Toledo foi técnico de vários campeões e recordistas brasileiros, sul-americanos e medalhistas pan-americanos de natação.

O responsável pela organização do evento é o professor do curso de Licenciatura em Educação Física, Gilberto Pivetta Pires, que é líder do Grupo de Estudos de Políticas de Educação para Saúde, Esporte e Lazer e coordenador do Centro de Pesquisas Rede Cedes do Estado de Roraima.

No fim da clínica, os participantes serão certificados pela Diretoria de Extensão (Direx-CBV).

Virginia Albuquerque