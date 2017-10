IFRR: três campi levam três primeiros lugares nos Jogos de Integração

A segunda etapa dos Jogos de Integração do IFRR terminou nesta quarta-feira, 4, com o Campus Novo Paraíso (CNP), sul do estado, levando o bicampeonato na queimada e os três primeiros lugares na dama. O Campus Amajari (CAM) levou o 1.º e o 2.º no tênis de mesa masculino. No feminino, o Campus Boa Vista (CBV) ficou com o 1.º lugar.

Na queimada, as meninas do CNP, que entraram como favoritas, garantiram o bicampeonato ao vencer na final a equipe do Campus Boa Vista Zona Oeste (CBVZO) pelo placar de 2×0. As duas equipes do CBV jogaram bonito na competição e fizeram a partida pelo terceiro lugar. A equipe 1 (Iguanas Voadoras) ganhou da Bicharréia por 2×0.

Na modalidade de dama, 16 servidores se inscreveram na competição, sendo que quatro campi foram para os confrontos das quartas de final (CAM, CNP, CBVZO e CBV) nesta quarta-feira, 4. Os representantes do CNP levaram os três primeiros lugares: Michel da Silva (ouro), Tiago Lima (prata) e Eduardo Salazar (bronze).

No naipe masculino do tênis de mesa, Fredson Costa e Gabriel Figueiredo, do CAM, fizeram dobradinha no 1.º e no 2.º lugar, e Eduardo Salazar (CNP) ficou em 3.º. Já no naipe feminino, os três primeiros lugares ficaram com Luciana Leandro Silva (CBV), Gisele Lira (Reitoria) e Élida Rodrigues (CBVZO), respectivamente.

Durante dois dias, o Campus Amajari recebeu a segunda etapa dos Jints 2017 nas modalidades de queimada, tênis de mesa e dama. A primeira ocorreu no CNP, nos dias 21 e 22 de setembro, com voleibol, dominó e xadrez. A próxima será no Campus Boa Vista, de 18 a 20 de outubro, que receberá atletas do vôlei de areia, futsal, natação, corrida e jogos eletrônicos.

O diretor-geral do CAM, George Sterfson Barros, acredita que o diferencial deste ano foi a melhor integração entre os participantes, que vieram de quase todos os campi. Ressaltou que por estarem na segunda edição os jogos, é preciso repensar algumas práticas de regulamento para facilitar a melhor participação.

“Se temos um evento de integração, precisamos garantir que nossos servidores participem com efetividade das competições. As regras são para garantir a integração, e não o contrário. Claro que, em se tratando de competição, todos têm espírito competitivo, mas que o objetivo principal seja integrar”, disse.

A coordenadora dos Jints 2017, Adriana Silva Mota, disse que, à medida que as etapas vão ocorrendo e se aproximando do fim dos jogos, mais acirradas e emocionantes ficam as disputas. Para ela, um dos objetivos do evento está sendo atendido. “A integração efetivamente ocorre. Isso a gente vê no fim de cada jogo, com os cumprimentos entre os servidores, nas confraternizações. Existem torcidas, e isso é emocionante e incentivador. Esperamos que a próxima etapa, que será no Campus Boa Vista, seja um sucesso como foi em Novo Paraíso e no Amajari”, afirmou.

