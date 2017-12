IFRR tem nova Organização Didática aprovada

O novo documento que vai reger as decisões didático-pedagógicas no âmbito do Instituto Federal de Roraima (IFRR), a Organização Didática, foi aprovado nesta segunda-feira, dia 18, durante a 53ª reunião do Conselho Superior (Consup) da instituição.

Há mais de um ano, a Pró-Reitoria de Ensino (Proen) trabalha na nova versão da organização que regulamenta, entre outros assuntos, os trâmites e os processos educacionais que envolvem o IFRR, como as regras de seleção, admissão, matrícula e transferência; a organização curricular, o planejamento e os planos de ensino; a organização dos cursos ofertados; os sistemas de avaliação; e os direitos e os deveres dos discentes e dos docentes.

A pró-reitora de Ensino do IFRR, Sandra Grützmacher, explicou que, além de reuniões internas com gestores, docentes e técnicos administrativos que atuam nas áreas de Ensino, Extensão, Pesquisa e Inovação dos campi, a Proen realizou uma consulta pública à comunidade em geral com o objetivo de aperfeiçoar a minuta de reformulação do documento.

Quem ficou responsável pela relatoria do processo no Consup foi a conselheira Lívia Rodrigues da Silva. Ela esclareceu que a emissão do parecer favorável e a aprovação unânime pelo conselho ocorreram com tranquilidade. “Isso por conta de o processo ter sido conduzido de forma democrática, clara e objetiva. Ele foi bem instruído e contempla o necessário para atualizar a Organização Didática elaborada em 2012”, contou.

O processo agora retorna para a Proen fazer as adaptações apontadas pela relatora. Posteriormente, será devolvido para a secretaria do Consup, que deverá emitir a resolução referente à nova Organização Didática. O documento entrará em vigor após publicação no Boletim de Pessoal e de Serviços (BPS).

Finalizados os trâmites processuais, será iniciada a implementação da nova Organização Didática. Como explicou a conselheira Joelma Kremer, representante do MEC no Consup, essa fase necessitará da participação ativa, em especial, dos dirigentes da área de Ensino dos campi. “É um documento que foi elaborado de forma democrática e que, portanto, deverá atender aos anseios da comunidade acadêmica”, complementou.

Para a reitora do IFRR, Sandra Mara Botelho, o documento é de grande valia para a instituição, considerando que será o norteador das decisões didático-pedagógicas, que visam, entre outros aspectos, garantir o êxito dos estudantes.