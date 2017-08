IFRR segue conquistando medalhas na etapa Norte dos JIFs

Em mais um dia de competições na etapa Norte dos Jogos dos Institutos Federais (JIFs), os alunos-atletas continuaram conquistando medalhas na natação. Nesta terça-feira, 29, Lilian Botelho garantiu mais dois ouros nas provas de 100 metros e de 200 metros livre, enquanto Manoel Silva do Nascimento garantiu o ouro nos 200 metros livre e a prata nos 100 metros livre.

No voleibol, a equipe feminina do IFRR, integrada por alunas-atletas do Campus Boa Vista, venceu por 2×1 o jogo contra a equipe do Amapá (Ifap). Mesmo perdendo o primeiro set por 25×23, elas conseguiram reverter o placar nos dois últimos sets, garantindo a primeira vitória nesta etapa dos JIFs.

Terça-feira também foi dia de futsal. O time masculino do IFRR, atual campeão regional, estreou enfrentando o Acre em um jogo acirrado, que resultou no empate por 3×3. Nesta quarta, dia 30, eles jogam contra a equipe do Amazonas (Ifam), seguindo com boas chances de garantir o primeiro lugar na chave. No feminino, as atletas enfrentaram uma das equipes favoritas dos JIFs, a do Instituto Federal do Tocantins (IFTO), e perderam por 5×1.

Outras competições ocorreram na modalidade de vôlei de praia. A dupla do Campus Amajari, Bruno Ribeiro e Pether Santos, teve sua segunda derrota consecutiva por 2×0, desta vez para a dupla do IFTO. A dupla feminina do Campus Boa Vista Zona Oeste, Libia Galvão e Gabriela Silva, também acabou perdendo em sua estreia para a dupla de Rondônia (Ifro) por 2×0. Ainda nesta quarta-feira, dia 30, as duas duplas do IFRR vão enfrentar as do Ifac.

Ramon Queiroz