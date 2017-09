IFRR realiza palestra sobre Distrofia Muscular

O Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (Napne) do Campus Boa Vista (CBV) realizará, no próximo dia 12, nos turnos vespertino e noturno, a palestra “Distrofia muscular de Duchenne – saiba identificar”. A palestra é fruto de parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC).

O evento tem como público-alvo professores do Instituto Federal de Roraima (IFRR) e do município, além de alunos dos cursos de Licenciatura em Educação Física, Tecnologia em Gestão Hospitalar e Técnico Enfermagem e Técnico em Análises Clínicas. Os organizadores informam que não haverá inscrição prévia, bastando o interessado chegar antes do horário do evento.

Palestrante

A palestrante é a fisioterapeuta Cristiane Souza Marques Muniz, especialista em Fisiologia Humana Aplicada a Ciências da Saúde. Ela atua nas Regiões Norte e Nordeste na divulgação de doenças raras como a distrofia muscular de Duchenne. Visita e ministra palestras em secretarias de saúde, educação, escolas como as Apaes, Pestalozzi, universidades, unidades básicas de saúde, centros clínicos de reabilitação e hospitais, além de reportar suspeitas e diagnósticos fechados para orientar o tratamento específico dos pacientes com distrofia, sempre em parceria com a PTC Therapeutics.

Serviço

Palestra “Distrofia muscular de Duchenne – saiba identificar”

Data:12/9 (terça-feira)

Horários: turno vespertino, a partir das 14 horas, e noturno, a partir das 19 horas

Local: auditório do CBV

Virginia Albuquerque