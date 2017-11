IFRR realiza Mostra e IF Comunidade na zona oeste da cidade

A tarde de quinta-feira, 16, será dedicada à promoção de conhecimentos e atualização profissional na unidade do IFRR (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima), do bairro Pricumã. O CBVZO (Campus Boa Vista Zona Oeste) realiza, a partir das 13h30, nas instalações do CBV (Campus Boa Vista), a 1ª Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão, simultaneamente à 2ª edição do IF comunidade da escola.

A intenção é apresentar para toda comunidade acadêmica e à sociedade em geral, os resultados das pesquisas e demais ações de ensino e extensão que os estudantes dos cursos técnicos de Comércio e de Serviços Públicos do CBVZO, vêm desenvolvendo, além de promover também prestação de serviços à comunidade.

A programação elaborada conta com mostra audiovisual, abordando temáticas de adolescência e sexualidade; sessão de cinema; exposição dos projetos de pesquisa, ensino e extensão; e apresentações culturais.

O evento ainda entrará pela noite com uma palestra ministrada pelo vice-presidente do CRA (Conselho Regional de Administração), Adailton Galvão, sobre “O Desenvolvimento no Setor Público e a Importância do Registro Profissional”, programada para iniciar às 19 horas; além de da realização de uma oficina sobre “Como fazer um currículo” e outra sobre “Reaproveitamento de resíduos sólidos”.

A coordenadora de Extensão do CBVZO, Jaiandra Guimarães, acredita na importância de trabalhar constantemente o tripé da educação profissional para o êxito da proposta de ensino do instituto federal. “Para este evento nosso lema é exatamente este, o tripé da educação: ensino, pesquisa e extensão nos cursos de serviços públicos e comércio. Vamos apresentar todo o trabalho desenvolvido por nossos alunos sob orientação dos nossos professores que primam na realização de todas essas ações”, destacou.

Confira a programação:

13h30 – Apresentação cultural Voz e violão com San Neeld Perez Bolanos

Local: Auditório CBV/IFRR

14h – Mostra Audiovisual

Temáticas:

• Sexualidade;

• Mulher como Objeto Sexual;

• O que é ser Adolescente;

• Estupro.

Local: Auditório CBV/IFRR

15h – Sessão de Cinema: O Período da II Guerra Mundial

Local: Auditório CBV/IFRR

*Atividades simultâneas (das 16h às 18 horas):

– Atividade de Qualidade de Vida: Massagem terapêutica

– Apresentação em Stands com projetos de pesquisa, ensino e extensão

Local: Hall CBV/IFRR – próximo ao auditório

19h – Palestra: O Desenvolvimento no Setor Público e a Importância do Registro Profissional

Palestrante: Adailton Galvão (Administrador e vice-presidente do CRA)

Local: Auditório CBV/IFRR.

20h – Oficina Como fazer currículo

Local: Laboratório de Informática 1

20h – Oficina de Reaproveitamento de resíduos sólidos

Local: Antiga sala da pós-graduação

Sheneville Araújo