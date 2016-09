IFRR realiza I Oficina de Construção e Lançamento de Foguetes

Terá início, na próxima quinta-feira, 29, a I Oficina de Construção e Lançamento de Foguetes de Garrafas Pet, que tem como público-alvo alunos matriculados nos cursos técnicos integrados ao ensino médio do Campus Boa Vista Centro (CBVC). Ela será ministrada pelos alunos Guilherme Morgado Silva, Gabriel Morgado Silva, Rebeca Dias de Souza e William Oliveira da Costa e Silva, sob a orientação dos professores Luiz Faustino de Souza e Cristiane Pereira de Oliveira.

Os alunos ministrantes já desenvolvem alguns projetos de pesquisa nessa área: Oficina de Construção de Foguetes com Garrafas Pet – atividade prática do estudo de Física no 1.º ano dos cursos técnicos integrados do CBVC/IFRR; Lançamento de Foguetes – Astronomia e Astronáutica motivando o aprendizado da Física e da Matemática no ensino médio; Ciência Interessante – os fenômenos por trás do lançamento de um foguete pet.

Oficina de foguetes

Essa primeira oficina tem como principal objetivo incentivar a participação dos alunos na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) e na Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG), além de ensinar os participantes a construir a base de lançamento e os foguetes com garrafas pet, com o intuito de mostrar quais os fenômenos físicos e químicos envolvidos no lançamento de um foguete construído com esse material e que tem como combustível uma mistura de vinagre e bicarbonato de sódio. A partir dessa atividade, será possível também analisar a viabilidade de inserção do lançamento de foguetes com garrafas pet como atividade lúdica experimental do componente curricular Física para os alunos do 1.º ano.

A oficina seguirá até o dia 17 de novembro, com carga horária total de 16 horas. Os encontros serão realizados sempre às quintas-feiras, das 16h às 18h, no laboratório de Física do CBVC.

Virginia Albuquerque