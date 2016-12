IFRR: quase 30 auxiliares administrativos são disponibilizados ao mercado de trabalho

Ao todo, 28 auxiliares administrativos, formados no CBVZO (Campus Boa Vista Zona Oeste do Instituto Federal de Roraima) IFRR (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima), receberam certificação na noite desta última segunda-feira, dia 19, na escola estadual Elza Breves, onde o curso de FIC (Formação Inicial Continuada) foi ministrado.

A capacitação teve carga horária de 160 horas, com disciplinas como Técnicas de Secretariado, Relações Interpessoais e Mediação Conflitos, Redação Técnica e Gramática Aplicada, Noções de Arquivo e Informática Aplicada.

Ana de Menezes Sales é uma das recém-formadas. Ela acredita que, com essa certificação, ganhará um novo rumo na vida. “Esse curso vai me ajudar muito profissionalmente; já tenho em vista algumas vagas e vou tentar. E acredito que também na vida pessoal vou sair ganhando, pois não pretendo parar por aqui, vou me qualificar mais”, declarou.

Felipe Haknnei, que também fez o curso de Auxiliar Administrativo, avaliou como muito proveitoso e acredita que o ajudará, pois se sente mais preparado para começar a vida profissional. “O IFRR é uma instituição boa, com bons professores, e vai influenciar muito ter isso no meu currículo, além de me dar ferramentas para eu ter um bom desempenho no trabalho”, comentou.

Maria do Socorro acredita que esse curso registrado no currículo deverá abrir portas para novas oportunidades. “Sabemos que a concorrência no mercado de trabalho é grande e, se não tivermos algum diferencial, fica mais difícil. Ter estudado aqui no IFRR foi muito proveitoso e, como é uma instituição federal de renome, com credibilidade no estado, sei que vai me abrir mais portas para trabalhar”, destacou.

A diretora do CBVZO, Cida Medeiros, destacou que o curso nasceu com o desafio de atrair estudantes sem a bolsa que era concedida antes pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e de motivá-los a não desistir, meta que foi alcançada, já que, de uma turma inicial de 30, apenas dois não concluíram. Agora, segundo ela, a meta a ser trabalhada é a verticalização desses cursos para o aproveitamento com os cursos técnicos que o IFRR oferece.

“Estamos trabalhando o tempo todo pensando no nosso público, em como contribuir com a comunidade onde o CBVZO está inserido, no caso a zona oeste da cidade, e, para isso, procuramos observar, deste o princípio, o que esta comunidade está precisando para sabermos o que precisamos ofertar, pois nosso papel social é formar, é capacitar essas pessoas. Agora, levando em conta a realidade de quem trabalha, de quem tem uma vida cheia de sacrifícios, mas que está tentando melhorias, vamos trabalhar para tentar obter essa veriticalização dos cursos e ajudá-los a melhorar essa formação e incentivá-los a buscar os técnicos e os superiores”, observou.

O diretor de Ensino do CBVZO, Admilson Rodrigues, também acredita na verticalização dos cursos FIC como próxima meta para o IFRR, mas, enquanto isso, ele aconselha aos recém-formados que continuem buscando melhorar a formação. “Esperamos que vocês não fiquem somente neste curso; que, nas próximas turmas do ano que vem, possamos vê-los por aqui buscando melhorar o futuro de vocês”, recomendou.

A coordenadora de Extensão do CBVZO, Jaiandra Guimarães, classificou o curso como um sucesso e acredita que o IFRR cumpriu o papel a que se propõe perante a comunidade da zona oeste de Boa Vista. “Considero que deixamos uma contribuição significativa na vida profissional de cada um que participou do curso. Sei que agora todos estão preparados para ter um melhor desempenho profissional e melhor postura na sociedade”, declarou.