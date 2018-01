IFRR prorroga inscrições para vagas remanescentes no CBVZO

Aqueles que não conseguiram chegar a tempo para fazer a inscrição no processo seletivo do CBVZO (Campus Boa Vista Zona Oeste) do IFRR (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima) para os cursos técnicos integrados ao ensino médio em Comércio e em Serviços Públicos ganharam mais uma chance. O período de inscrições foi prorrogado para sexta-feira, dia 26.

Com esse prazo a mais, pais ou responsáveis podem se organizar para inscrever o estudante em uma das 87 vagas disponibilizadas pelo campus, sendo 40 para o curso técnico em Comércio e 47 para o de Serviços Públicos. Os dois possuem reserva de cotas relacionadas ao programa de Ações Afirmativas.

Todos os detalhes a respeito de critérios de seleção. documentação e prazos podem ser obtidos acessando o link http://boavistazonaoeste.ifrr.edu.br/processo-seletivo/editais/processo-seletivo-simplificado-2018-1-vagas-remanescentes.

Os interessados somente poderão ser inscritos presencialmente pelos responsáveis, que devem comprovação de documento oficial ou procuração simples, sobre o vínculo familiar com o candidato menor de idade.

As inscrições estão sendo efetuadas na Sala da Comissão do Processo Seletivo do CBVZO, no CBV (Campus Boa Vista Centro), na avenida Glaycon de Paiva, número 2.496, no Pricumã, no horário das 7h30 às 13 horas.

Sheneville Araújo