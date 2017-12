IFRR prorroga inscrições para seletivo de campus da zona oeste

Devido ao prazo de alguns dias que muitas escolas solicitam para a emissão de histórico escolar, a Direção do CBVZO (Campus Boa Vista Zona Oeste) do IFRR (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima), resolveu atender ao pedido de pais e responsáveis, que estavam com dificuldades para reunir a documentação exigida pela instituição, e prorrogou o período de inscrições no Processo Seletivo 2018.1, que encerraria nesta quarta-feira, dia 20, para até a próxima segunda-feira, dia 25.

Ao todo, o CBVZO disponibilizou 335 vagas para os cursos técnicos integrados e subsequentes ao ensino médio, de Serviços Públicos e Comércio, distribuídas da seguinte maneira: 70 vagas para o curso Técnico em Comércio integrado ao ensino médio; 105 para o curso Técnico de Serviços Públicos integrado ao ensino médio; 80 para o curso Técnico em Comércio subsequente ao ensino médio; e 80 para o curso Técnico de Serviços Públicos subsequente.

Para concorrer na modalidade dos cursos técnicos integrados ao ensino médio, os interessados deverão ter concluído o ensino fundamental no ato da matrícula. Já para aqueles que visam concorrer às vagas para a modalidade de subsequente, a comprovação deverá ser de conclusão do ensino médio, também no ato da matrícula.

A seleção será realizada por meio de análise curricular, comprovada via históricos emitidos pelas escolas onde os estudantes estiveram matriculados anteriormente, além do preenchimento dos requisitos previstos no edital para aqueles que vão se enquadrar nas ações afirmativas da instituição, utilizando sistema de cotas.

Detalhes do edital do processo seletivo e os editais de retificação podem ser conferidos no site http://boavistazonaoeste.ifrr.edu.br/ e as inscrições podem ser efetuadas até o dia 25 de dezembro acessando o seguinte endereço: (www.certame.ifrr.edu.br). As pessoas que não tiverem acesso à internet podem utilizar a estrutura no campus, na sala de apoio do CBVZO, que está funcionando temporariamente no CBV (Campus Boa Vista), na avenida Glaycon de Paiva, número 2.496, no bairro Pricumã.

Sheneville Araújo