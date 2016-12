IFRR prorroga inscrições do processo seletivo do Campus Amajari

As inscrições dos candidatos ao processo seletivo para ingresso nos cursos técnicos do Campus Amajari do Instituto Federal de Educação (CAM-IFRR) foram prorrogadas até o dia 6 de janeiro. Para o vestibular do curso superior de Tecnólogo em Aquicultura, o prazo não foi prorrogado e termina nesta quarta-feira, 21.

São ofertadas 35 vagas para o curso Técnico em Agropecuária e 35 para o Técnico em Aquicultura, ambos integrados ao ensino médio. No regime de alternância, são 30 vagas para o Técnico em Agropecuária integrado ao ensino médio. Os candidatos deverão ter idade máxima de 17 anos completos e haver concluído o ensino fundamental até a data da matrícula.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente pelos pais ou responsáveis dos candidatos na Coordenação de Registro Acadêmico, na sede do campus, localizada na Rodovia Antonino Menezes da Silva, Km 3, Município do Amajari, em horário comercial.

O edital 004/16, com o novo cronograma de execução, foi publicado pela Comissão de Processo Seletivo e Vestibular (CPSV) no site http://amajari.ifrr.edu.br.

Itinerante

Membros da CCPSV estão percorrendo municípios e vilas para divulgar e fazer inscrições dos interessados. Nesta quarta-feira, dia 21, uma equipe estará, durante todo o dia, na Escola Estadual Santa Luzia, da Comunidade Indígena Três Corações.

Para os três cursos técnicos, o preenchimento das vagas ocorrerá por meio de análise curricular, de caráter classificatório. Conforme o edital, a análise compreenderá a observação de desempenho no ensino fundamental, com base na média ponderada dos componentes curriculares do Histórico Escolar do candidato referentes ao 6.º, ao 7.º, ao 8.º e ao 9.º ano, determinando peso 4 para Língua Portuguesa e Matemática, peso 2 para Ciências da Natureza, somada à média dos demais componentes, que serão aplicadas numa fórmula.

Novo cronograma publicado

Datas | Atividades

2/12/2016 | Publicação do edital

5 e 6/12/2016 | Recurso de impugnação do edital

7/12/2016 | Divulgação do resultado do recurso de impugnação do edital

7/12/2016 a 6/1/2017 | PERÍODO DE INSCRIÇÃO

10/1/2017 | Publicação da lista preliminar dos inscritos

11 e 12/01/2017 | Regularização das inscrições

13/1/2017 | Homologação das inscrições

13 a 18/1/2017 | Análise curricular e avaliação dos documentos da comprovação da composição e renda familiar para o Sistema de Cotas

20/1/2017 | Publicação do resultado preliminar da análise curricular

23 e 24/1/2017 | Recurso contra o resultado preliminar da análise curricular

25/1/2017 | Resultado dos recursos contra a homologação do resultado preliminar da análise curricular – Publicação do resultado final da análise curricular

26/1 a 1/2/2017 | Período de matrícula na Cores – Verificação da veracidade da autodeclaração de pretos e pardos

2/2/2017 | Resultado preliminar dos requerimentos de matrícula e verificação da VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO DE PRETOS E PARDOS

3 e 6/2/2017 | Recurso contra o resultado dos requerimentos de matrícula – Recurso contra o resultado da verificação da veracidade da autodeclaração de pretos e pardos

7/2/2017 | Publicação do resultado dos recursos – Homologação do resultado final

Rebeca Lopes