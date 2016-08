IFRR promove capacitação para auxiliar administrativo

Tendo sempre como foco a capacitação para a geração de mão de obra qualificada e o aumento das oportunidades de geração de renda, o CBVZO (Campus Boa Vista Zona Oeste) do IFRR (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima) promove o curso FIC (Formação Inicial e Continuada) de Auxiliar Administrativo, com a oferta de 30 vagas.

Para isso, lançou, nesta segunda-feira, dia 29, o edital de seleção, com inscrições programadas para se iniciarem nesta quarta-feira, dia 31, indo até o próximo dia 6 de setembro. As inscrições são gratuitas e devem ser efetuadas presencialmente pelo candidato ou pai/responsável, no caso de candidato menor de idade, na sede provisória do CBVZO, na escola estadual Elza Breves de Carvalho, localizada na rua CC 15, número 204, Conjunto Cidadão, bairro Senador Hélio Campos, no horário das 16h às 21 horas.

Os critérios para os interessados em se candidatar a uma das vagas são ter idade mínima de 15 anos e ensino médio incompleto. Para participar da seleção, os candidatos deverão preencher um formulário de inscrição e apresentar toda a documentação prevista no Edital 003/16, disponível no campus ou no site da instituição: http://boavistazonaoeste.ifrr.edu.br/edital-do-curso-de-auxiliar-administrativo.

Curso

O curso, previsto para iniciar-se no próximo dia 20 de setembro, terá carga horária de 160 horas, com aulas de segunda a sexta-feira, no horário das 19h às 22 horas, com data de encerramento programada para o dia 6 de dezembro de 2016.

O objetivo é capacitar os participantes, que, ao concluírem o curso, estarão aptos a trabalhar com processos administrativos da empresa, executando atividades de apoio nas áreas de recursos humanos, finanças, produção, logística e vendas, observando os procedimentos operacionais e a legislação.

Sheneville Araújo