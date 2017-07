IFRR: projetos de extensão atendem comunidades na Capital e no interior

O Campus Boa Vista do Instituto Federal de Roraima (CBV-IFRR) segue implementando a política de extensão institucional com ações que beneficiam diversas comunidades na Capital e no interior do estado.

Espanhol

Começou, nesta terça-feira, dia 18, e segue, até à sexta-feira, dia 21, o curso La Enseñanza de la Lengua Española en un Abordaje Comunicativo, Social y Cultural, com carga horária de 40 horas.

Ministrado pelos acadêmicos do curso superior de Licenciatura em Letras-Espanhol e Literatura Hispânica Cleuza Maristina Ribeiro, Izenir Freitas Nóbrega e Marciele Teixeira Ramalho, e coordenado pela professora Sandra Palomino, o curso tem como objetivo ensinar regras de abordagens comunicativas para integrantes do Centro Social Educacional José Luiz Ferreira Lira, no Bairro Cauamé, por meio de textos e de leituras, com o apoio de ferramentas das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs), e aplicar as técnicas de comunicação oral e escrita por meio de atividades de leitura, além de orientar sobre o uso adequado de expressões orais.

Formação de professores

Outro importante projeto de extensão é o curso Planejamento de Ensino para os Docentes da Comunidade Indígena Serra do Truaru, por meio do qual 20 professores indígenas serão capacitados.

O curso, com carga horária de 60 horas, terá início neste sábado, dia 22, na Escola Indígena José Aleixo Ângelo, na Comunidade do Truaru, e será ministrado pelas professoras Maristela Bortolon de Matos e Roseli Bernardo Silva dos Santos. Também fazem parte dessa ação as professoras Marilda Vinhote Bentes, diretora de Extensão do CBV, e Francisca das Chagas Souza de Araújo, coordenadora de Projetos de Extensão do CBV.

De acordo com a professora Roseli Bernardo, que, além de ministrante, é coordenadora do curso, o objetivo principal é proporcionar a consolidação da cultura do planejamento no âmbito do IFRR e sua disseminação além dos muros institucionais. “Com isso, atenderemos ao que preconizam as legislações, garantindo a melhoria contínua do ensino. O curso reunirá a teoria e a prática, considerando a realidade cultural da comunidade indígena e o respeito à diversidade existente”, complementou Roseli.

Virginia Albuquerque