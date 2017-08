IFRR: Pró-Reitoria de Extensão acompanha a execução de 69 projetos

Desde o início da semana, a Pró-Reitoria de Extensão do Instituto Federal de Roraima (Proex-IFRR) percorre os campi da instituição, no norte e no sul do estado, para realizar o acompanhamento e o monitoramento dos projetos do Programa de Bolsa Acadêmica de Extensão (PBaex) 2017.

A primeira ação ocorreu na segunda-feira, 14, no Campus Amajari (CAM), onde estão sendo executados 14 projetos do PBaex. Ontem, dia 15, foi a vez do Campus Novo Paraíso (CNP), que neste ano teve 18 projetos aprovados no programa. As visitas reuniram a Coordenação de Extensão, os orientadores dos projetos e os alunos bolsistas.

Representando a Proex, participaram das visitas a diretora de Políticas de Extensão, Articulação e Convênio do IFRR, Ana Cláudia Lopes, e a coordenadora de Programas, Projetos e Registros do instituto, Ivânia Nascimento. Elas têm registrado todas as informações necessárias para que a pró-reitoria mensure os indicadores da extensão.

Além da aplicação de questionários, as visitas incluíram orientações sobre os processos PBaex registrados este ano e reuniões com os envolvidos para verificar o desenvolvimento dos projetos e as dificuldades encontradas na execução deles, para identificar se os objetivos e as metas estão sendo alcançados.

O coordenador de Extensão do CNP, Daniel Chiaradia Oliveira, está otimista com o andamento dos projetos de extensão do campus.

“Em geral, está sendo satisfatório, pois já tivemos atividades positivas, como a fixação das 18 placas nas localidades onde as ações de extensão estão sendo executadas, contribuindo para a divulgação do trabalho do IFRR e para o conhecimento da realidade local pelos alunos e pelos professores que ajudaram na ação”, disse.

Para a aluna bolsista Ana Lúcia Lima, do curso Técnico em Agroindústria, o acompanhamento das atividades pela Proex incentiva os participantes e permite a troca de experiências e novas ideias. Atualmente, ela desenvolve o projeto intitulado “Capacitação dos produtores rurais para a comercialização de aves abatidas no sul do Estado de Roraima”, que deverá colaborar para a melhoria da qualidade de vida e para o desenvolvimento dos Municípios de Caroebe, São João da Baliza, São Luiz, Rorainópolis e Caracaraí.

As visitas seguem. Nesta quinta-feira, 17, o Campus Boa Vista (CBV), onde são desenvolvidos 25 projetos, recebe a equipe da Proex. Na sexta-feira, dia 18, será a vez do Campus Boa Vista Zona Oeste (CBVZO), que tem 8 projetos em execução, e, na próxima segunda-feira, dia 21, a do Campus Avançado do Bonfim (CAB), que desenvolve 4 projetos do PBaex.

Laura Veras