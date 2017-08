IFRR poderá oferecer curso de Guia de Turismo para comunidade indígena

Na manhã do último domingo, 6, gestores do Instituto Federal de Roraima (IFRR) se reuniram com líderes da Comunidade Indígena Nova Esperança, em Pacaraima, norte do estado, para discutir a possibilidade de oferta do curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) em Guia de Turismo.

Representaram o instituto na reunião a reitora, Sandra Mara Botelho, o pró-reitor de Extensão, Nadson Castro, o pró-reitor de Desenvolvimento Institucional, Diogo Saul, e a coordenadora do Curso de Tecnologia em Gestão do Turismo do Campus Boa Vista (CBV), Luciana Vitório.

Na ocasião, Sandra Mara enfatizou o empenho do IFRR para estar presente quando requisitado, tendo em vista a manutenção da confiança depositada na instituição. “A extensão das ações do instituto para fora dos limites geográficos dos campi é a permanência da marca em todo o estado”, complementou.

A coordenadora do curso de Tecnologia em Gestão de Turismo do CBV, Luciana Vitório, destacou seu entusiasmo com a possibilidade de implantar o curso de Guia de Turismo na região. Para ela, o momento foi importante para promover a parceria entre o IFRR e a comunidade.

A equipe gestora explicou que, para a implantação, será necessário organizar o plano do curso, verificar se ele atende à demanda local e depois encaminhar a proposta ao Conselho Superior do instituto. A intenção é que o curso FIC seja ofertado depois da segunda quinzena de outubro, com carga horária de 180 horas.