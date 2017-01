IFRR oferta mais de 130 vagas pelo Sisu 2017

No primeiro semestre de 2017, o Instituto Federal de Roraima (IFRR) vai ofertar 133 vagas, distribuídas em oito cursos superiores gratuitos, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu). As inscrições começaram nesta terça-feira, dia 24, e seguem até o dia 27.

No Campus Boa Vista há opções de licenciatura em Ciências Biológicas, em Educação Física, em Matemática e em Letras (Espanhol e Literatura Hispânica). O campus também oferta vagas nos cursos de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Gestão de Turismo e Tecnologia em Gestão Hospitalar.

Também há oportunidades no Campus Amajari para o curso de Tecnologia em Aquicultura. Confira o quadro detalhado de cursos e vagas em http://sisu.mec.gov.br/cursos?tipo=ies&valor=3184. Outras informações também podem ser obtidas no portal do IFRR – http://www.ifrr.edu.br/.

Podem se inscrever no processo seletivo do Sisu os candidatos que fizeram o Enem de 2016 e que tenham obtido na redação nota que não seja zero. A inscrição deverá ser feita exclusivamente pela internet, no endereço http://sisualuno.mec.gov.br/.

No total, estão sendo ofertadas 238.397 oportunidades em 131 instituições do País, entre universidades federais, institutos federais de educação, ciência e tecnologia e instituições estaduais, para o primeiro semestre deste ano.

Confira abaixo o cronograma do Sisu 2017:

24/1 a 27/1 – Período de inscrições

30/1 – Resultado da chamada regular

30/1 a 10/2 – Prazo para participar da lista de espera

03/2 a 07/2 – Matrícula da chamada regular

A partir de 16/2 – Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições