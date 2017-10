IFRR oferta curso de Português para Estrangeiros no Campus Boa Vista

O curso de Português para Estrangeiros, que vem sendo ofertado pelo Campus Boa Vista do Instituto Federal de Roraima, já está em atividade há três meses, e quase 200 pessoas já passaram por ele. Estão sendo ofertadas cinco turmas com 30 alunos cada uma: quatro às terças e às quintas, à noite, sendo duas das 18h às 20h e duas das 20h às 22h, e uma às segundas e às quartas, no período da manhã, das 9h às 11h45.

Em todo processo migratório, uma das piores barreiras é sempre o idioma, principalmente quando o fluxo ocorre com estrangeiros. Pensando em ajudar essa população que cresce a cada dia no estado, a Pró-Reitoria de Extensão do IFRR e a Diretoria de Extensão do Campus Boa Vista criaram o curso. Por ele, já passaram migrantes de várias nacionalidades, como venezuelanos, cubanos, haitianos, colombianos, surinameses e nigerianos.

A senhora Cruz Vera é venezuelana e já está no Brasil há um ano. Ela morava em Puerto Ordaz e veio para Roraima por conta da crise econômica que seu país atravessa. Quando ficou sabendo do curso, buscou mais informações e logo se matriculou.

“É uma ótima oportunidade que o Instituto Federal de Roraima está dando ao povo venezuelano e a outros estrangeiros para aprender o idioma português. Estamos aprendendo, e isso nos ajuda na hora de falar com os brasileiros e também na hora de procurar trabalho aqui no Brasil”, relatou.

Outro venezuelano que está procurando vencer essa barreira do idioma é Cristian Cona. Ele tinha uma pequena loja de autopeças na Venezuela, e hoje vive da profissão de mecânico em Boa Vista. Disse que se preparou antes de chegar aqui, fazendo cursos pela internet, mas frisou que na prática é diferente. “Conversar, escrever e se relacionar é um pouco complicado, mas agora estou no lugar certo. Este curso é muito importante, pois está me ajudando muito. Só tenho a agradecer, porque está valendo muito a pena”, concluiu.

As aulas são ministradas por professores que se dispuseram a colaborar com essa modalidade, que é um curso livre de extensão, e professores que não fazem parte do quadro de servidores do Instituto Federal de Roraima também podem contribuir. Saulo Schunk é aluno do CBV do curso de Licenciatura em Letras/Espanhol. Ele teve, no último edital do Pbaex, a aprovação do projeto “Português Básico para Emigrantes Hispânicos”, e agora está desenvolvendo o projeto no curso.

“É uma satisfação imensa contribuir para minimizar as dificuldades linguísticas dessas pessoas que estão aqui não por opção, mas por uma necessidade. Poder desenvolver, na prática, tudo aquilo que aprendemos nos quatro anos da licenciatura nos dá uma satisfação social muito grande, pois estamos ajudando, com o projeto, essas pessoas que estão buscando uma nova oportunidade”, relatou Schunk.

O reitor em exercício do IFRR, Nadson Castro, a diretora-geral do Campus Boa Vista, Joseane Cortez, e o diretor de Extensão campus, Weliton Lima, visitaram as turmas do período noturno nesta quinta-feira, dia 28. Eles conversaram com os professores e os alunos, e fizeram questão de ouvir os cursistas.

O principal objetivo do curso, segundo o reitor em exercício, é melhorar a comunicação para facilitar a vida dos imigrantes na hora da busca de emprego. “Também estamos abertos para receber professores de outras instituições que quiserem nos ajudar a melhorar a vida dessas pessoas que estão chegando ao nosso estado”, concluiu Castro.

Nenzinho Soares