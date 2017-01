IFRR oferta 92 vagas para cursos técnicos no Campus Boa Vista Zona Oeste

Foi lançado nesta quarta-feira, 11, o edital do processo seletivo 2017 para os cursos técnicos subsequentes ao ensino médio em Serviços Públicos e em Comércio no Campus Boa Vista Zona Oeste do Instituto Federal de Roraima (CBVZO-IFRR).

Estão sendo ofertadas 92 vagas, sendo 63 para o Curso Técnico em Comércio e 29 para o Curso Técnico em Serviços Públicos. As vagas foram divididas da seguinte forma: 39 para ampla concorrência, 47 para cotas de ações afirmativas e 6 para pessoas com deficiência.

As inscrições serão gratuitas e deverão ser feitas no período de 16 a 20 de janeiro, exclusivamente via internet, através do site https://certame.ifrr.edu.br/. O edital do processo seletivo está disponível em https://goo.gl/HFhWO1.

A seleção dos candidatos será realizada em etapa única, por meio da análise do Histórico Escolar do ensino médio. Os cursos ofertados são na modalidade presencial, com aulas no turno noturno.

Técnico em Comércio – Desenvolve atividades como a de planejamento e supervisão nos setores de atuação; compreende e aplica diretrizes organizacionais, visando à competitividade no mercado; operacionaliza planos de marketing e comunicação, logística e recursos humanos; além de planejar e executar projetos de viabilidade econômica.

Técnico em Serviços Públicos – Realiza operações voltadas a programas e projetos de políticas públicas, por meio da aplicação de competências que envolvam, dentre outros aspectos, a compreensão do cenário econômico, político e legal no contexto da gestão pública e a difusão de tecnologias voltadas à gestão pública.

Laura Veras